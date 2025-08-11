青藍泰斗―佐賀北

9日に行われた第107回全国高校野球選手権の第3試合、佐賀北（佐賀）―青藍泰斗（栃木）を、俳優の中越典子がスタンド観戦。SNSでの報告に反響が広がり、ファンからは「外野席？？」「全く気付きませんでした」と驚きの声が寄せられている。

中越は母校・佐賀北の応援で甲子園球場を訪れたことを報告。インスタグラムの投稿に添えられた写真や動画には、サングラスと帽子を身に着けて客席に紛れる姿が。左翼側の外野席から熱戦の行方を見届けていた。

応援の甲斐あって、佐賀北は延長10回に劇的なサヨナラ勝ち。文面には「佐賀北、甲子園初戦、勝ちました 応援してきました 行ってよかった いい試合 粘り強く頑張ってたぁ 素晴らしい」とつづられ、母校の勝利を祝福した。

2003年のNHK連続テレビ小説「こころ」で主役を演じるなど、幅広い層に知られる中越の報告にファンが続々と反応。コメント欄には「おそらく隣にいました。全く気付きませんでした」「私も同じレフトスタンドに！」「外野席？？」「外野ですか。近くで見てました」「本当に足を運ばれたのが凄い」といった驚きの声が寄せられていた。

佐賀北は、2007年の第89回大会で“がばい旋風”を巻き起こして全国制覇。それ以来、18年ぶりとなる夏の甲子園で初戦突破を果たした。



