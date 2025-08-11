【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）

【映像】大谷、爆速弾→投手の様子がおかしくなる

8月9日（日本時間8月10日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季第40号と、相手投手のリアクションが話題となっている。

5回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で、この日の第3打席となった1番・大谷は、外の球から慎重に入り、長打を警戒する様子を見せるブルージェイズ先発のクリス・バジットに対し、誘い球には乗らずにボールを見極めてカウント3-1とすると、5球目、外へとやや甘く入った138km/hのシンカーをフルスイング。すると、スタジアム全体に轟くような豪快な打球音とともにセンター方向に向かって高速で舞い上がりながら伸びるこの一打に、マウンド上のバジットは驚いた表情ですぐに振り返るも、特大の一発であることをすぐに悟ったのか、力なく、ただただ呆然とその行方を見上げることに。その間も高速で伸び続けたこの打球は、ほどなく、バジットが視線を送るその先で、センターバックスクリーンへと着弾。

打球速度107.8マイル（約173.5km/h）、飛距離417フィート（約127.1メートル）、大谷にとって今季第40号となる一撃は、打った大谷はもとより、打たれたバジットも、そして守備に就くブルージェイズ野手陣やスタンドのファンも、即座に着弾を確信したであろう豪快なアーチとなった。こうした大谷の一発と、打たれたバジットの被弾リアクションにファンからは「そりゃビビる」「ドン引きだろ」「スゴい音だな」「エグいな」「ピッチャーめっちゃ驚いてる」「相当ショックだろ」「理不尽すぎる」「トラウマだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、大谷によるこの一発で勢いづいたのか、ドジャースは6回にも6点を追加して9-1と引き離し、ブルージェイズから反撃の気勢を殺ぐと、そのままリードを守り切る形で勝利している。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）