釜本邦茂さん81歳で死去　稀代のストライカーが肺炎のため　JFA宮本恒靖会長「良い報せをお届けできるよう邁進」

肺炎のため81歳で死去した釜本邦茂さん(C)Getty Images

公益財団法人日本サッカー協会（JFA）は8月10日、元日本代表FWの釜本邦茂さんが、同日午前4時4分に大阪市内の病院で、肺炎のために死去したことを発表した。かねてから病気療養中だったという。81歳だった。

JFAは公式ホームページで、「元日本代表（1964〜1977年）としてプレーされ、メキシコオリンピックでは7得点を挙げ、得点王に輝きました。2005年、日本サッカー殿堂に掲額」と功績を紹介。「ここに謹んで哀悼の意を表し、お知らせいたします」と報告した。

釜本さんは現役時代、正確かつ強烈なシュート力を武器としたFWとして、早大や日本リーグのヤンマーで大活躍。日本代表では76試合出場で、男子サッカー歴代最多の75得点を記録している。その中でも、1968年のメキシコ五輪では大会得点王に輝き、日本を銅メダルに導いた。

1978年には現役のままヤンマーの監督に就任。84年の現役引退まで選手兼監督として活躍した。その後は、1998年からJFA副会長に就任。2002年のワールドカップ日韓大会では、組織委員会理事や強化推進本部長として、代表チームを支えた。

日本サッカー界のレジェンドの訃報を受け、JFA宮本恒靖会長が追悼の談話を発表した。

宮本会長は冒頭、「釜本邦茂さんの訃報に接し、お悔やみを申し上げます。1968年メキシコオリンピックでのゴールや日本代表で歴代最多の75得点が示す通り、釜本さんは不世出のストライカーでした。同時に私のキャリアにおいて多くの影響を与えてくださった方でもあります」とコメントした。