歌手松山千春（69）が10日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した件をめぐり、私見を述べた。

「何と言っても、広陵高校ね。まぁ、暴力問題で2回戦を辞退するというね。春先にあった暴力問題で。一応、高野連から厳重注意は受けたけど、出てきたんだよな。1回戦、旭川志峯高校とやって、3−1で勝って、次に上がるっていう時にまぁいろんな方からな、『広陵はこんな暴力事件』ってあって。出ていいのか、みたいな。いろんなこと言われたんだろうな」と切り出した。

そして「先生としてもつらいところっちゃあ、つらいところだったかもしれないけどな。だから2回戦を辞退するという。三重県の津田学園が不戦勝。なら1回戦からなぁ、何とかしてもらいたかったなぁ、みたいなね」と本音を吐露した。

一方で広陵にも配慮した。「せっかく旭川志峯に勝ったんだからさ、このまま出てほしかったなぁっていう思いと、先生としてはここまでいろいろ言われたら、生徒たちのことを考えたら、これ以上出場するのは、ちょっと難しい。辞退されたんだと思うけどな」と語った。

大会前に暴力事案がSNSで一気に拡散する中で、広陵は7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3−1で勝利し、2回戦進出を決めていた。広陵の辞退を受け、SNSでは、「出場辞退」がトレンドワードに上がるなど大きな反響を呼んでいる。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。