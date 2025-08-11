歌手松山千春（69）が10日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した件をめぐり、私見を述べた。

「要はよ、高野連の基準って何なんだろう？」と投げかけた上で「正直、いろんな不祥事かなんかで出てこられなかったチーム、たくさんあるんだけど。そこの基準はあくまでも高野連の上層部で決まるわけだろう？ けど、それ基準として条文があるとかないとか、だもんな。やっぱり日米の関税交渉と同じで合意文章がなければな。これやっちゃだめ、これやっちゃだめの文章でもないと。いかにもその時の判断、判断でな。だって高野連は今回、広陵はいいですよ、大丈夫ですよって出場させたからな」と語った。

そして「あとはSNSとかみんなからな、ある意味中傷、『なんで出られるんだよ』ってことがいっぱい、学校の方に先生の方にも伝わって。そうやって考えたら残念だなと思うわな。気持ちは分かるけど。せっかく旭川志峯に勝ったんだからさ、このまま出てほしかったなぁっていう思いと、先生としてはここまでいろいろ言われたら、生徒たちのことを考えたら、これ以上出場するのは、ちょっと難しい。辞退されたんだと思うけどな」と語った。

大会前に暴力事案がSNSで一気に拡散する中で、広陵は7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3−1で勝利し、2回戦進出を決めていた。広陵の辞退を受け、SNSでは、「出場辞退」がトレンドワードに上がるなど大きな反響を呼んでいる。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。