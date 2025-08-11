「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）

思った通りの強さを痛感させられた。日本ハムは散発３安打で完封され、敵地に乗り込んだ首位攻防３連戦で初戦から痛恨の連敗。新庄監督は「想像はしていましたけどね、こういう展開になるのは」と、歯がゆさをにじませた。

モイネロにまたねじ伏せられた。得点圏に走者を進めたのは、二回２死三塁の１度だけ。１３三振を奪われた。「体力あるし攻略法とかないからね。変化球か真っすぐかどっちか待って、バッチリ当てはまったとしても、ボールがいいからファウルになる。それを何とかするのが監督、コーチだろって…無理！」と、ジョーク交じりに脱帽した。

エース伊藤は８回４安打１失点完投ながら６敗目。１１奪三振の力投も実らず「負けは負けなので」と責任を負った。三回に警戒していた元同僚の近藤に先制の適時二塁打を浴び、これが決勝点となった。２週間後には、モイネロと再び投げ合う可能性も高いだけに「ゼロで抑えると負けることはない。次は勝って、もっと楽しかったと言えるようなゲームにしたい」と雪辱を誓った。

首位ソフトバンクとのゲーム差は３に拡大。新庄監督は「もう今日は諦めがつきますよ。相手の投手にやられた」とし「明日、ちょっと勝たないとね。勢いに乗っていかれそうな雰囲気なので」と必勝を期した。まだパ・リーグの灯を消すわけにはいかない。全力で食い止める。