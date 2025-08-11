悪女、完全終了…協力者の裏切りで「全てバレた」衝撃の代償とは？【ママリ】

岡田ももえさんと同じ部署で働いている多田さんは、社内でも有名な愛妻家。おだやかな性格の男性社員です。そんな多田さんを略奪しようと企てるサバ美さん。ですが、「サバ美計画」は失敗に終わります。そして、今度は「パワハラ被害にあった」と言い出します。岡田さんも巻き込まれ…。職場の人間関係トラブルを描いた体験談。岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが描く、『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』をダイジェスト版でごらんください。

©momoe_okada2

©momoe_okada2

根も葉もない「パワハラ被害」

サバ美さんは、社内でも有名な愛妻家・多田さんを略奪しようと企てます。ですが、協力者の一人が計画をばらしたのをきっかけに、計画は失敗。すると今度は、「岡田さんたちにパワハラを受けた」と、騒ぎ始めたのです。



両者の話し合いの席にあらわれた多田さん。強力な助っ人の登場に、岡田さんたちは安堵します。一方で、悪事が暴かれ、サバ美さんはあせっているようですね。

土壇場で協力者を切り捨てた

©momoe_okada2

©momoe_okada2

自分の立場が危うくなったと気づき、すぐに協力者であったBさんを切り捨てた、サバ美さん。



そして、サバ美さんの抵抗はまだまだ続きます。そんな、サバ美さんの悪あがきをバッサリと終わらせたのは、他でもない多田さんでした。

切り捨てた仲間に裏切られて

©momoe_okada2

©momoe_okada2

サバ美さんは、切り捨てた仲間から裏切られました。協力者もサバ美さんから、こんな扱いを受けたら当然の結末ですよね。そして、多田さんは「妻を傷つけるのは許さない」と、毅然とした態度で警告しました。すべての悪事がバレ、サバ美さんたちは県外への異動を命じられたそうです。



悪事はいずれ自分に返ってくるものですね。本当に信頼できる人を見分けるのは、難しいかもしれません。ですが、信頼できる人と出会えた時は、その人間関係を大切にしていきたいですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）