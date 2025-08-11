◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で２戦連続の４１号となる今季１１度目の初回先頭打者アーチを放った。これで８月は全９試合で安打を記録。相手先発左腕ラウアーとは初対戦だった。０―１で迎えた初回先頭、８６・７マイル（約１３９・５キロ）のカットボールを捉えると、右中間スタンドへ同点弾を放り込んだ。打球速度１０６・３マイル（約１７１・１キロ）、飛距離は４００フィート（約１２１・９メートル）。右翼へのアーチは９戦ぶりとなった。

本塁打ランキングでは、試合前時点で１差だったリーグトップのフィリーズ・シュワバーに再び並んだ。打線は直後に２死から４番・フリーマンに勝ち越しの左中間ソロが飛び出した。

大谷は前日１０日のブルージェイズ戦で、現役選手で唯一の３年連続４０本塁打を達成。２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。「センターに飛んだ打球はよく見えるので、かなりいい感じで打てて、いい眺めだった」。大台到達は４度目で、過去３度はいずれもシーズンＭＶＰに輝いた。

チーム１１８試合目での４１本塁打は、昨季を上回るシーズン５６本塁打ペース。前日にロバーツ監督は「ショウヘイのようなスーパースターは常に自分を奮い立たせる何かを探しており、彼はきりの良い数字を好む。（４０本に）驚きはない。間違いなく『５０』は意識しているはずだが、どうなるか見てみよう」と期待を込めていた。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４１本