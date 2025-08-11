µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã£±£±Æü£³·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡¡¥é¥¤¥Ö£Â£Ð£³ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇÀ£±¡¡¡Ö¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¡×µå¶Ú
¡¡±¦¼Ü¹ü·Ô¾õ¡Ê¤±¤¤¤¸¤ç¤¦¡ËÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Îµð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢¼ÂÀï·Á¼°Îý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£°éÀ®º¸ÏÓ¡¦»°±º¤È¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç£³ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢°ÂÂÇÀ¤Ï£±ËÜ¡£¡Ö°Õ³°¤È¥Ü¡¼¥ë¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¼«Ê¬¤Ç¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±«Å·¤Ë¤è¤ê£Çµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¡£¡ÖÅê¼ê¤Îµå¤òÁ´Á³¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤ÏÃæÈô¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âè£³ÂÇÀÊ¤ÇÆâ³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢Ãæ·øÊý¸þ¤Ë±Ô¤¯±¿¤ó¤À¡£¡ÖÊÑ²½µå¤â£²¤«·î¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢µÕÊý¸þ¤Ë½¦¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î£µÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë¤Ç¡¢±¦¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±Éé½ý¤·¤Æ¤«¤éÌó£²¤«·î¡££±£±Æü¤Ï£³·³¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦¹ñ³Ø±¡ÂçÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¯¸«¹þ¤ß¡£½çÄ´¤ËÉüµ¢¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£