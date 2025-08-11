◇セ・リーグ 阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日 京セラD）

阪神・佐藤輝明内野手（26）が10日、ヤクルト戦（京セラドーム）で2試合ぶりの31号ソロを含む今季2度目の4安打を放った。単打、2二塁打と合わせてサイクル安打に迫る勢いで、打率はリーグ3位の・289に急上昇。今季最多の16安打と活況な虎打線をけん引し、86年バース以来の3冠王を射程圏に捉えた。夏の長期ロード9戦5発で、チームは2年ぶりの6カード連続勝ち越し。貯金を同最多タイ24に増やし、優勝マジックは一つ減って29となった。

佐藤輝の鋭い一撃で熱戦の幕は開いた。前半戦ラストの巨人3連戦から、2年ぶりの6カード連続勝ち越しを決めた夜。打の殊勲はまたもこの男だ。初回2死二塁。1週間前の3日に神宮でひねられた先発・奥川のスライダーを振り抜き、一塁線を強襲。鮮やかな適時二塁打で、機先を制した。

「あの一本がデカかった。しっかり対策して挑めた。強い当たりを心がけていった」

ヒットパレードの第一楽章を奏で終え、聞きほれるサビは3回2死でドームに流れた。8日に40年ぶりの「球団生え抜き30号」をぶっ放した4番が、再び奥川のスライダーを一閃（いっせん）。高角度の弧を描く“ムーンショット”は、右中間スタンドへ消えた。

「しっかり狙い通り打てたので、いいバッティングができた」

31号ソロで2―0。この一発が先発・才木にも大きな勇気を与えた。同学年の26歳右腕が先発した試合では、前回2日ヤクルト戦も含め今季4発目。快音は鳴りやまず、続く5回の第3打席も三たび奥川から中前打。早々にサイクル安打にリーチをかけた。6回1死二塁からの二ゴロを挟み、迎えた8回先頭、運命の第5打席――。

「意識はしてないですけど、まあね。無理でしょ、あれは…」

球場中から「サイクル狙え！テール！」の大合唱の中、4番手右腕・阪口の外角スライダーを右手一本で引っ張り右翼線へはじき返した。あらかじめライン際を狭めていた内山に処理され、二塁で無念のストップ。偉業こそお預けとなったが、チーム今季最多の16安打を力強くけん引した事実は不変だ。

「3本打ったのもめちゃくちゃ久しぶりだったのできょうは良かった。それ（カード勝ち越し）が一番。2勝1敗、最高の結果」

森下に並ぶ両リーグトップ15度目の勝利打点を挙げた26歳は、藤川監督から「心強い4番打者。今、最も誇れる選手」と激賞された。31本塁打、76打点は不動の両リーグ1位。打率・289は近本、中野に続くリーグ3位へ急浮上した。「（3冠王は）意識してないっスよ」とはぐらかしても、86年バース以来の金字塔はくっきりと輪郭を持ち始めた。残り39試合。夢を正夢に変える勢いと実力が、今の佐藤輝にはある。 （八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）は今季2度目の4安打で打率をリーグ3位の・289とし、トップの近本・291に2厘差まで接近。独走する本塁打、打点との3冠王も現実味を帯びてきた。実現すれば22年の村上（ヤ）以来で、過去8人が12度達成。阪神選手では85、86年のバース以来、日本選手で初の快挙になる。

○…夏のロードは6試合で打率・333、5本塁打、10打点の量産モード。バースも初の3冠王の85年はロードの14試合で打率・400、6本塁打、15打点。86年も15試合で打率・449、7本塁打、14打点と成績を伸ばしている。