「イースタン、西武２−３ヤクルト」（１０日、カーミニークフィールド）

ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が１０日、イースタン・西武戦（カーミニーク）でＮＰＢ復帰後、初登板初先発した。２回０／３を３安打２失点で、３奪三振４四球。５４球を投げ、最速は１４２キロを計測し「球数が多かったり四球が多かったり、内容は良くなかった」と課題を口にした。

約３週間ぶりの実戦登板。ボールも変わっただけに手探りの部分もあったのだろう。初回に先制点を献上。二回は先頭打者を含めた２四球など走者を出しながらも粘り、三回に先頭から２者連続四球を与えて降板した。

「向こう（米国）のボールは抜けやすかった。こっち（ＮＰＢ球）は、それに比べたら引っかかりやすい」とスライダーが大きく外れることもあった。相手のスタメンは左打者が７人で「これだけ左バッターを並べられたら日本に戻ってきたなっていう感じはします」と実感した。

試合前は雨が降り、またも“雨男”ぶりを発揮したと思いきや、問題なく試合ができ「中止かと思っていた」と苦笑い。「５０球くらい投げて無事に終えたのが一番の収穫」と語った。

次回は１６日か１７日のイースタン・楽天戦（戸田）で先発する見通しだ。その後、同じような登板間隔であれば、２２日からの阪神３連戦（神宮）で１軍で移籍後初登板初先発することが可能。元虎のエースが古巣の前にいきなり仁王立ちするかもしれない。