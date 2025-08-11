◇セ・リーグ 阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日 京セラD）

エースにしかできない魂の熱投だった。思いを乗せた126球目。阪神先発・才木は最後の打者、代打・増田を三ゴロに打ち取ると、重圧から解放され、ようやく白い歯を見せた。女房役の坂本と肩を組み、安堵（あんど）の表情を浮かべた右腕。今季3度目の完投勝利で自身初の2年連続2桁勝利（5敗）に到達した。

「ずっと中継ぎも頑張ってくれていましたし、とりあえずいけるとこまでいきたいなと思って投げました」

初回からアクセル全開で駆け抜けた。自慢の150キロ超を誇る力強い直球を武器に、5回までは無失点の投球を展開。6回は先頭の代打・北村恵に左翼へのソロを被弾したが、以降は立て直して7、8回はスコアボードに「0」を並べた。9回は連打を浴びるなど1点を献上したが、2失点で完投。「疲れました」と汗を拭う表情は充実感にあふれていた。

今季初の日曜日登板で白星を飾り、これで日曜日は10連勝（18勝8敗）となった。京セラドームでのヤクルト戦は通算2戦2勝。昨年10勝に到達したのも、24年8月20日に同球場で行われた同戦だった。藤川監督も「今日に関しては才木に渡したいゲーム」と期待を寄せていた一戦。石井、及川など中継ぎ陣の連投が続いていた中で、最後まで一人でマウンドを守り切った。

仲良し同学年コンビが投打のヒーローとなった。毎年キャンプでは、佐藤輝や村上らと「同学年会」を開催。今年はしゃぶしゃぶ店を訪れ、たわいもない会話を楽しみながら今季へ向けて英気を養っていた。

「投打で引っ張っていけているのは凄い良いことかなと思う。やっぱり僕らが中心となってやっていけたら、チームの勢いも凄く良くなるんじゃないかな」

7月以降は6戦5勝（1敗）と上昇気流に乗る。高卒9年目の26歳。もう勢いは誰にも止められない。 （山手 あかり）