親の年金をあてにして生活する「中高年の子ども」。これは特別な家庭の話ではありません。会社を辞め、飲食店開業の夢を語る51歳の長男。その計画は、月15万円の年金で暮らす79歳の母親の存在が前提でした。息子の甘えと依存に、母親が下した「この家を売る」という苦渋の決断。それは冷たい突き放しか、それとも子どもの自立を願う最後の親心か。変わり果てた息子の言葉を前に、母親が固めた決意の背景に迫ります。

51歳長男の甘い夢と、母の尽きない悩み

鈴木良子さん（仮名・79歳）が暮らす、都心から少し離れた郊外の一軒家。そこに長男の一郎さん（仮名・51歳）が、大きなボストンバッグひとつで帰ってきました。

「会社、辞めてきた。悪いけど、しばらくここにいさせてくれないか」

20年以上勤めた会社で、人間関係に疲れたというのが理由でした。一郎さんは独身で、これまで都内で一人暮らしをしていましたが、貯金はほとんどないと言います。良子さんは夫に先立たれてから一人暮らし。月15万円の年金だけが頼りの生活でしたが、困っている息子を無下にはできません。「まあ、次の仕事が見つかるまでなら」と、二つ返事で受け入れました。

しかし、一郎さんが再就職活動を始める気配は一向に見られませんでした。朝はゆっくりと起きだし、テレビを見てはため息をつくばかり。良子さんが用意した食事を黙々と食べ、夜は酒を飲むのが日課です。良子さんの心には、日に日に不安の影が広がっていきました。

そんなある日の夕食後、一郎さんが思い詰めたような顔で切り出しました。

「母ちゃん、俺、昔から自分の店を持つの、夢だったんだよな」

聞けば、こだわりの料理と酒を出す小さな飲食店を開きたいというのです。その目は、会社を辞めてからの数ヵ月間見せたことのない輝きを放っていました。しかし、その計画はあまりにも現実離れしていました。開業資金はどうするのか、経営の経験はあるのか。良子さんが尋ねると、一郎さんは悪びれもせずにこう言ったのです。

「資金はまあ、なんとかなるだろ。それより、店が軌道に乗るまでは生活費を切り詰めないとな。でも大丈夫。しばらくは母ちゃんの年金があるから、俺は食いっぱぐれないし」

その言葉に、良子さんは軽い眩暈を覚えました。息子の夢を応援したい気持ちがないわけではありません。しかし、その夢は、明らかに母親のわずかな年金という土台の上に描かれた、あまりに甘い計画でした。一郎さんは51歳。本来であれば自分の人生の舵を取り、老後を見据えて準備を加速させるべき年齢です。それなのに、79歳の母親に寄りかかり、自立するどころか、ますます依存しようとしている――このままでは、息子は一生この家から出ていかないのではないか。良子さんの不安は、確信に変わっていきました。

親の年金や資産をあてにする中高年の子どもは、決して珍しい存在ではありません。内閣府の令和5年版「高齢社会白書」によると、65歳以上の親と同居している未婚の子どもの数は、2021年時点で約335万人。彼らがすべて親に依存しているわけではありませんが、一郎さんのように、経済的・精神的に親から自立できていないケースは少なくないでしょう。

高齢の親を持つ子の自立問題と、親子で考えるべき終活

一郎さんとの同居生活が1年近くになったころ、良子さんは自身の80歳という年齢を目前にして、「終活」を真剣に考え始めました。良子さんには、一郎さんの他にも3人の子どもがいます。彼らはそれぞれ家庭を持ち、自立した生活を送っていました。だからこそ、自分が亡くなったあと、この実家が「争族」の火種になることだけは避けたいと考えました。

株式会社AlbaLinkが子どもがいる親を対象に『今住んでいる家を子どもに残したいかに関する意識調査』を行ったところ、「今住んでいる家を子どもに残したくない」が51.8％と、わずかに半数を上回りました。残したくない理由のトップは「好きな家に住んでほしい」（30.1％）。「子どもに負担をかけたくない」（23.2％）、「立地が悪い」（17.0％）と続きました。また「今住んでいる家の希望の活用方法」を聞いたところ、4割が売却の意向を示しています＊。

＊売却して、現金化する、老後資金にする、子どものお金を残す、住み替えるの合計

悩んだ末に、良子さんは大きな決断をしました。この家を売却し、その資金で高齢者向けの施設に入居する――それが、自分のためにも、子どもたちのためにも最善の道だと考えたのです。もちろん、実家で夢の準備を進める一郎さんのことは気にかかります。しかし、ここで甘やかしては、本当の意味で長男のためにならない。心を鬼にするしかありませんでした。

ある日の夜、良子さんは一郎さんに向き直り、静かに、しかしはっきりとした口調で告げました。

「一郎、大事な話があるの。この家、売ることにしたから」

「……は？ 売るって、どういうことだよ」

テレビを見ていた一郎さんは、キョトンとした顔で母を見返しました。事態が飲み込めていない様子です。

「だから、この家を売って、私は施設に入ろうと思うの。あなたも、もういい大人なんだから、自分の力で住む場所を見つけて、生活していきなさい」

良子さんの決意が固いことを悟った瞬間、一郎さんの顔から血の気が引いていきました。そして、しばらくの沈黙の後、彼の口から飛び出したのは、飲食店開業の夢でも、母の体を気遣う言葉でもありませんでした。

「……冗談だろ？ この家がなくなったら、俺、どこに寝ればいいんだよ」

あまりに自己中心的な言葉に、良子さんは言葉を失ったといいます。

「情けない。こんな人間にしてしまったのは、私のせいです。今度こそ、この子離れ、親離れの連鎖を断ち切らなくてはならない。改めて、この家を売る意志が固まりました」

良子さんの決断は、一見、息子を突き放す冷たい行為に映るかもしれません。しかし、これは経済的に自立できない息子との「共倒れ」を避けるための防衛策であり、同時に、息子が自分の足で立つための最後の機会を与えるもの。親が子に無限に経済的支援を続けることは、結果的に子の未来を奪うことになりかねません。親ができる最後の務めは、庇護の傘を取り払い、人生の責任を子自身に返す勇気を持つことなのかもしれません。

