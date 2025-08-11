¹ÎÍ¤¬½Ð¾ì¼Âà¡¡Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Ë²Ã¤¨ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ùµ¿ÏÇÊ£¿ô£Ó£Î£Ó³È»¶¤ÇÇúÇËÍ½¹ð¤Ê¤ÉÆó¼¡Èï³²¡¡Ãæ°æ´ÆÆÄÄ´ºº½ªÎ»¤Þ¤Ç»ØÆ³³°¤ì¤ë
¡¡¹Ã»Ò±à¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÎÍ¤¬£±£°Æü¡¢½Ð¾ì¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ÎËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤¬À¾µÜ»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÉôÆâË½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ç³È»¶¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î£²¼¡Èï³²¤¬À¸¤¸¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤Ë¤âÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤òÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡££·Æü¤Ë£±²óÀï¤Î°°Àî»ÖÊ÷Àï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë³«Ëë¸å¤Î½Ð¾ì¼Âà¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²²óÀï¤ÏÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÄÅÅÄ³Ø±à¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»öÂÖ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ºÇ°¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë³«Ëë¸å¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë½Ð¾ì¼Âà¡£ËÙ¹»Ä¹¤Ï²ñ¸«¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ÎÄ¾Î©ÉÔÆ°¤Î¸å¡¢¡Ö³ÆÊýÌÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï£±·î¤ËÉôÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ë½ÎÏ»ö°Æ¡£ÎÀ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿Åö»þ£±Ç¯À¸¤Î£±¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ£²Ç¯À¸¤Î£´¿Í¤«¤éËË¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï£³·î¤Ë¿³µÄ¤·¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤È¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î´ð½à¤ËÂ§¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÄ¾Á°¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë£Ó£Î£Ó¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¡£Ë½ÎÏ¤ÎÆâÍÆ¤ä³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò½Å¤¯¸«¤¿³Ø¹»Â¦¤È¹âÌîÏ¢¤Ï£¶ÆüÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Ð°Þ¤ä½èÊ¬ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï»ö°Æ¤¬Èó¸øÉ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö±£¤Ú¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Ê¤ÉÁûÆ°¤Ï²áÇ®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£±·î¤Î·ï¤È¤ÏÊÌ¤Î»ö°Æ¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸µÉô°÷¤Î¾ðÊó¤¬¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ³Ø¹»Â¦¤È¹âÌîÏ¢¤Ï£·Æü¤Î£±²óÀï¡¦°°Àî»ÖÊ÷Àï¸å¤Ë¡¢ÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ëÃæ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÃæ½ý¤äÆ±¹»À¸ÅÌ¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤¹»ö°Æ¡¢ÎÀ¤Ø¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤Ê¤É£²¼¡Èï³²¤¬À¸¤¸¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï£¹ÆüÌë¤ËÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¡£Íý»ö¤ò·ó¤Í¤ëÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤âµÞ¤¤ç¹Åç¤ËÌá¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ÆÆÄ¤ò½ü¤¯£´¿Í¤ÎÍý»ö¤Ç¼Âà¤ò·èµÄ¤·¤¿¡£ËÙ¹»Ä¹¤Ï¡Ö¹»Ä¹¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¡¢¶µ¿¦°÷¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î¿ÍÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¹â¹»Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ä¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤³¤È¤ò¼Âà¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï£¹ÆüÌë¤ËÌîµåÉôÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Âà·èÄê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢£±£°Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï½É¼Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ´û¤Ë¹Åç¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Ï¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ËÙ¹»Ä¹¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¸©¹âÌîÏ¢Éû²ñÄ¹¤Î¼Ç¤¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£ÌîµåÉô¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹°Õ¸þ¤Ç¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄ¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÎÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç»ØÆ³¤«¤é³°¤ì¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë°ÛÎã¤Î¼Âà·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¹ÎÍ¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Î·Ð²á¡Û
¡¡£¸·î£µÆü¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Çº£Ç¯£±·î¤Ë¹ÎÍ¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬³È»¶¡£³Ø¹»Â¦¤ÏÅö»þ£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Éô°÷¤¬ÉôÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î¾åµéÀ¸¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£Åö³ºÉô°÷¤ÏÅ¾¹»¡£¤½¤Î¸å¡¢£··î¤ËÈï³²ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£¶Æü¡¡¹ÎÍ¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤ò´Þ¤á¤¿¾ÜºÙ¤Ê·Ð²á¤ò¸øÉ½¡£¹âÌîÏ¢¤âÂç²ñ½Ð¾ìÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡£·Æü¡¡¹ÎÍ¤¬£±²óÀï¤Î°°Àî»ÖÊ÷Àï¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢¹âÌîÏ¢¤ÈÂç²ñËÜÉô¤Ï£±·î¤Î»ö°Æ¤È¤ÏÊÌ·ï¤Ç¡¢¸µÉô°÷¤«¤éÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡£¸Æü¡¡°¤ÉôÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤¬³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¹ÎÍ¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ°ä´¸¤Ç¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡£±£°Æü¡¡¹ÎÍ¤¬½Ð¾ì¼Âà¤òÈ¯É½¡£
¡¡¢¡¹ÎÍ¡¡¹Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë£±£¸£¹£¶Ç¯ÁÏÎ©¤Î»äÎ©¹»¡£ÌîµåÉô¤Ï£±£¹£±£±Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¡¢¹ÎÍÃæ»þÂå¤Î£²£³Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£½Õ²ÆÄÌ»»£µ£³ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ê¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï£²£¶¡¢£¹£±¡¢£²£°£°£³Ç¯¤Î£³ÅÙÍ¥¾¡¡£½àÍ¥¾¡¤â£³ÅÙ¤Ç²Æ¤Ï½àÍ¥¾¡£´ÅÙ¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï¶âËÜÃÎ·û¡Ê¸µºå¿À´ÆÆÄ¡Ë¡¢¾åËÜÇîµª¡Ê¸µºå¿À¡Ë¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÌîÂ¼Í´Êå¡Ê¹Åç£³·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤é¡£