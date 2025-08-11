アジア出身選手として初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51＝マ軍会長付特別補佐兼インストラクター）が10日（日本時間11日）、シアトルで行われたマリナーズ―レイズ戦前に、始球式を行った。

捕手役には同じ背番号51を背負ったランディ・ジョンソン氏が登場。イチロー氏もこの日は永久欠番に決まった背番号51のユニホーム姿でマウンドに上がった。今でも剛速球を投げられるイチロー氏だが、多少、気を使ったか、普段よりも緩やかなキャッチボールに近い球を投げ込んだ。それでもスタジアムからは大きな拍手と歓声が沸き起こった。

イチロー氏はアスレチックスとの今季開幕戦で始球式を務め、高めへの投球は84マイル（約135キロ）を記録。「（地元）ファンの前で投げる姿は恐らく最後。そういう思いを持って臨んだ」と語っていた。

マリナーズではイチロー氏の功績を称え「イチロー殿堂入りウィークエンド」を開催。前日9日（同10日）には、背番号51の永久欠番セレモニーを行い、13分間の英語スピーチでは「シアトルの51といえばランディ・ジョンソンだった。彼の寛容さなくして自分がつけることはなかった」と式典に出席した大投手のジョンソン氏への感謝を述べた。