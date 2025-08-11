BODY WILDのパンツにバスキアが登場！革新とアートの融合♡

アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、アートとファッションが融合した新感覚パンツが登場しました。2025年7月18日に発売されたのは、世界的アーティスト ジャン＝ミシェル・バスキアとのコラボボクサーパンツ。BODY WILDの革新的技術「CUT OFF®」とバスキアの魂が響き合う、唯一無二のアートウェアです。男女ともに楽しめるその魅力を、いち早くご紹介します♪

バスキアの名画がパンツに宿る

バスキアの多彩な作品の中から、象徴的な6種類の名画をセレクト。ストリートカルチャーと知的センスを併せ持つ彼のアートは、ボクサーパンツという新たなキャンバスで息を吹き返しました。

感性を刺激するデザインは、ファッションとしての遊び心はもちろん、アートとしての深みも兼ね備えています。

メンズもレディスも展開され、ジェンダー問わず個性を表現できるアイテムです。

BODY WILDの技術×自由な感性

採用されている「CUT OFF®（カットオフ）」は、切りっぱなしでもほつれにくく、縫い目がないストレスフリーな着心地が特長。

まるで何も身につけていないかのような軽さと、アウターに響きにくいスマートなシルエットを実現します。

自由な着心地が、バスキアのアートに宿る「解放」や「個性の尊重」と見事にリンク。毎日をもっと心地よく、自由に楽しむ人へ贈る新提案です♡

BODY WILD × ジャン＝ミシェル・バスキア コラボボクサーパンツ



価格：1,760円（税込）

サイズ：M／L

対象：メンズ、レディス

デザイン：バスキアの代表作6種を採用

アンダーウェアから広がるアートの世界

身につけるたびに、アートの力を感じられるボクサーパンツが誕生しました。

BODY WILDの「CUT OFF®」テクノロジーとバスキアのアートが融合したこの一枚は、インナーという枠を超え、ファッションや自己表現の新しい形として注目を集めそうです。

自分らしくありたいあなたにこそ選んでほしい、感性を刺激するアンダーウェア。夏の新定番として、ぜひ取り入れてみてください♪