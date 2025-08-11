俳優・二階堂ふみ（３０）が１０日、公式サイトでお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（４１）と結婚したことを発表した。カズレーザーも自身のＸで「このたび入籍いたしました」と連名書面で報告。「笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」などとつづった。１９年の山里亮太と蒼井優以来となる、人気お笑い芸人と大物俳優のビッグカップルが誕生した。

まさかのビッグカップルの誕生に、真夏の列島が驚きに包まれた。

二階堂は公式サイト上で結婚を明かし「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と報告。カズレーザーは連名の書面で「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と結婚生活への思いをつづった。

トップ俳優と売れっ子人気芸人の電撃婚。過去には二階堂がバラエティー番組で好きな男性のタイプとしてカズレーザーの名を挙げていた。

二階堂は２０１６年の日本テレビ系「火曜サプライズ」に出演した際、好きな男性のタイプを聞かれ「最近、これだなって思ったのがカズレーザーさんなんです」と告白。動画を見たことがきっかけだったといい「かっこいい！」と思ったと明かし、合コン希望も口に。「顔がすごくタイプで」とも明かしていた。

翌１７年には同局系のバラエティー特番で共演。二階堂が「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです。お顔がカッコいいなって」などと番組内で“告白”。カズレーザーから「この（収録の）後、ご飯いきましょうよ」と軽く誘われると、二階堂が「やだ〜っ」と本気で照れる姿が映し出されていた。交際開始時期は不明だが、二階堂の深い愛がきっかけとなった可能性が高い。

交際情報が一切表に出ないままゴールインを果たした２人。カズレーザーはきょう１１日にフジテレビ系「サン！シャイン」に出演予定。生放送でどんな報告がなされるのか、注目が集まる。

◇二階堂ふみ（にかいどう・ふみ） １９９４年９月２１日生まれ、沖縄県出身。２００９年「ガマの油」で映画デビュー。１１年「ヒミズ」でベネチア国際映画祭「マルチェロマストロヤンニ賞（最優秀新人賞）」を受賞。１９年「ストロベリーナイト・サーガ」（フジ）で連ドラ初主演。２０年にＮＨＫ連続テレビ小説「エール」でヒロインを務める。写真家としても活動している。

◇カズレーザー 本名は金子和令。１９８４年７月４日生まれ、埼玉県出身。同志社大在学時にさらば青春の光・東ブクロとコンビを結成。ピン芸人を経て、１２年８月に安藤なつとメイプル超合金を結成。１５年にＭ−１グランプリ決勝に進出。金髪と全身赤の衣装が特徴で、漫画「コブラ」の影響を受けている。フジテレビ系「サン！シャイン」でスペシャルキャスターを務める。