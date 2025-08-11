「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）

佐藤輝の一発の余韻が残る中、阪神・大山も球場を盛り上げた。三回２死、奥川の高めに浮いたスライダーを逃さない。鋭い打球は三遊間を抜けた。

流れを途絶えさせない一打でプロ３年目の２０１９年から７年連続のシーズン１００安打に到達。チームでは１００安打を近本、中野、森下、佐藤輝がすでに達成しており、２年連続で生え抜き５人衆が“大台”そろい踏みとなった。ただ、本人は「試合に勝ったので。そっちの方が重要かなと感じます」と淡々と話した。

大山のバットはここから火がついた。五回無死一塁では奥川の初球、１４９キロ直球を中前へ運んだ。試合前まで奥川に打率・５００、１本塁打、４打点をマークしていた好相性ぶりをここでも発揮。好機を拡大し、３点目につなげた。

さらに１点を返された直後のチャンスでは「取られた後だったのですぐ返したいと思っていた」と勝負強さを発揮した。六回２死三塁で、石原のカーブにうまく合わせ、バットを振り抜いた。打球は左翼線を破る適時二塁打に。貴重な４点目を追加し、「何点あっても分からないのが野球なので。そういう意味ではああいった１点も大きいと思う」とうなずいた。

７月５日・ＤｅＮＡ戦以来、今季６度目の猛打賞をマーク。八回無死二塁では「追い込まれたんで最低限というか自分の中でありました」と一ゴロで進塁打とし、チャンスを拡大した。「次の１点っていうのもすごく大きいと思うので、今日だけじゃなく、また明日からも試合があるので、そういう気持ちを忘れずにやっていきたい」。何よりもチームの勝利を考える男がこれからも快音を響かせていく。