¡¡º£·î£²Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄê£¸²óÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç¶ÛµÞ³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±ºÀîÂç¾Áª¼ê¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬£¹Æü¸á¸å£±£°»þ£³£±Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡££²£¸ºÐ¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Â£Ã¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¿ÀÂÌÐÍøÁª¼ê¤â£¸ÆüÌë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¡¢£Ê£Â£Ã¤ÏÆ±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Á°Ìë¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¿ÀÂÁª¼ê¤ËÂ³¤¡¢Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿±ºÀîÁª¼ê¤âÅ·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡££Ê£Â£Ã¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±°ì¶½¹Ô¤«¤é£²¿Í¤¬³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ½é¤Î¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢£Ê£Â£Ã¤ÎÇë¸¶¼Â¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¡¢µæÌÀ¡¢ÂÐ±þºö¤È¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÁáµÞ¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£²£³Ç¯£±£²·î¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿·ê¸ý°ìµ±¤µ¤ó¤¬»î¹çÄ¾¸å¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤áºòÇ¯£²·î¤Ë£²£³ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£µ·î£²£´Æü¤Ë¤Ï¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°²¦¼Ô¡¦½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡á¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¶¥µ»¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ£Ê£Â£Ã¤Î°Â²ÏÆâ¹äËÜÉô»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡Ö´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£Á°Ìë¤â±ºÀîÁª¼ê¤ÎÆþ±¡Àè¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë¿¨¤ì¡¢»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ï²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÉÑÈ¯¤¹¤ë¥ê¥ó¥°²Ò¤ò¼õ¤±¡¢£Ê£Â£Ã¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥é¥¦¥ó¥É¿ô¤ò£±£°²óÀï¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë²áÅÙ¤Ê¿åÈ´¤¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ¤Î±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤äÌ±´Ö´ë¶È¤È¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡££±£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤È²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¸ºÎÌË¡¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡£°Â²ÏÆâ»á¤Ï¡Ö¡Ê¶È³¦¡ËÆâ³°¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£