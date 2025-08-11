日本サッカー界が生んだ不世出のストライカー、釜本邦茂さん（享年８１）が１０日に亡くなったことを受け、歴代４位の通算３７得点の元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）は、自身考案の育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」の初の国際大会後に、幼少期の思い出とともに追悼した。

日本サッカー界最高のストライカーは、本田にとっても特別な存在だった。突然の悲報に接し、報道陣の前で明かしたのは幼少期の記憶だった。小２でサッカーを始めた直後、釜本さんが主催するサッカースクールに参加していたという。「父親が釜本さんが大好きだったので、僕だけすごく興奮していたのを覚えています。大人と子どもで試合をして、釜本さんのところに思い切りボールを取りにいった。もちろん取れなかったけど、印象的でした。風景と臨場感を覚えている」と振り返った。

その原体験は、サッカー人生をスタートさせたばかりの本田少年に大きな影響を与えた。だからこそ「僕にとっては、サッカーを始めた時にものすごく影響を受けた一人です。残念です、本当に」と思いを明かした。

圧倒的な記録の偉大さも再認識した。本田は０８年に代表デビューし、Ｗ杯では３大会連続得点をマークするなど歴代４位の代表通算３７得点を記録。ただ、その頂点には日本史上歴代最多の国際Ａマッチ７５ゴールの釜本さんがいる。同じ日の丸を背負って戦ったからこそ、そのすごみを実感する。

「僕にはなれなかった、点取り屋としての記録保持者。その印象を国民の方に与えているのは、唯一無二だと思っています。今のところ、代表で記録を抜く選手が出てくる姿は想像できないですし、すさまじい記録」

さらに、釜本さんの残してきた言葉にも目を向けた。「時代、サッカー界は変わってきましたけど、ストライカーに必要な能力、考え方は、いまだに釜本さんのコメントを見ても、たくさん学べることがあるんじゃないかな」と本田。偉大なレジェンドの魂の継承も期待した。（後藤 亮太）