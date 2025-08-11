熊本県美里町は、11日午前4時55分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。

「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは美里町全域の4086世帯 8460人です。



「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

◆自治体による補足情報

◆避難情報が発令されているエリア

＜緊急安全確保が発令されているエリア＞

○美里町全域 4086世帯 (8460人)

◆現在地の最新避難情報を確認

◆避難情報について

「緊急安全確保」が発表された場合

「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。

まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。



