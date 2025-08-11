１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で７ゴールを挙げ得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため、大阪府内の病院で死去したと、Ｊリーグなどが発表した。８１歳だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本歴代最多。通夜、告別式は近親者のみで執り行う予定で、後日お別れの会が行われる予定。

【評伝】

ストライカーとしての強い自負が込められた釜本さんの言葉がある。「ＦＷはペナルティーエリアでパスしているようではダメ」「自分のゴールで勝つ、という強烈なものを持つＦＷが少ない」。７得点を挙げてメキシコ市五輪で世界に名をとどろかせた釜本さん。覚醒のきっかけは、その４年前に味わった屈辱にある。

早大２年時、２０歳で１９６４年の東京五輪を迎えた。活躍が期待されながら、ゴールは１得点のみ。「俺は三流だなと。一流になるのはどうすればいいか考え、とにかく点を入れる練習ばかりをした」。ＦＷの存在価値を胸に刻み「世界の釜本」が誕生する転機となった。

右４５度から左隅に突き刺す豪快な右足シュートに磨きをかけたのは、１９６６年Ｗ杯観戦がきっかけ。得点王エウゼビオ（ポルトガル）のシュートに目を見張り、技術を盗もうとひたすら練習。６８年１月からは西ドイツ（当時）に２か月間、単身で留学。パスを受けてシュートに持ち込む速さも会得して「型」を絶対的なものとした。

日本代表では、当時コーチを務め「日本サッカーの父」と呼ばれたドイツ人指導者デットマール・クラマー氏と連日のように居残り、名コンビだった左ウィングの杉山隆一さんからのクロスを合わせる練習を２００本以上こなしたという。得点を決めるための練習を繰り返した結果、点取り屋へと飛躍した。

点を取るための工夫は、ピッチ外にも及んだ。利き足ではない左足を磨くため「左手を使えるようになれば、足もうまくなるのでは」と左手で箸を持ち、ビー玉や豆をつかむ動作を繰り返した。街に出た時、人混みでは相手ＤＦをかわす場面を思い浮かべながら、あえて人の流れに逆らって歩いた。「自分のポジションには何が必要か、２４時間の中で何をするかが大事だ」。勝つため、そして誰よりも得点することに執念を燃やしたサッカー人生だった。