１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダル獲得に貢献したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。かねて病気療養中だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。

現役時代に日立のＦＷとして活躍し、得点王争いを繰り広げた釜本さんのライバルの松永章さんが１０日、本紙の取材に応じ、コメントした。

「釜本さんとは早大では入れ替わり（釜本さん卒業後に入学）でした。僕が日立に入った１年目（７１年）に釜本さんが２年連続でＪＳＬの得点王になりました。僕が入社２年目の７２年には釜本さんと得点王争いして、最終節の国立競技場で相手は三菱でしたけど、僕がゴールを入れて勝って、得点王を獲得。釜本さんの３年連続得点王を阻みました。そこから僕が２年連続で得点王を取ったんですが、３年連続を狙った７４年に釜本さんに阻止されました。７２年からは４年連続で得点王争いが最終節まで続いて、僕が２回、釜本さんが２回得点王でしたね。とにかく毎年マッチレースでした。特に７４年は僕の３年連続得点王がかかっていて、釜本さんが絶対にそれを阻止してやろうと１８試合で２１得点。前期（当時は前期、後期制）が終わったときに釜本さんが１０得点、僕が９得点。後期に入ってから一時は７点離されたんですが、僕が１試合で６得点したこともあり、追いつきそうになったんですが、１８試合で１７得点。釜本さんに得点王を奪われました。当時は釜本さんが日本代表にいて、日本代表に行っても試合に使われなかった。僕は杉山（隆一）、釜本には負けないぞって思ってやってたんですけど、釜本さんの存在でずいぶん冷や飯を食ったなと思います。最近、釜本さんが調子が良くないという話を聞いていました。野球界では長嶋茂雄さんが亡くなって、サッカー界では釜本さんが亡くなった。大変な年です。ご冥福をお祈り申し上げます」

◆松永 章（まつなが・あきら）１９４８年８月８日生まれ、７７歳。静岡県出身。藤枝東高で戦後初の高校総体、国体、高校選手権の３冠を達成。早大をへて７１年に日立製作所に入社。引退後は早大の監督を務めた。７２、７３年にＪＳＬの得点王を獲得。ＪＳＬ１部で１７６試合出場８２得点。国際Ａマッチ１０試合出場２得点。