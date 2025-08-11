１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で７ゴールを挙げ得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため、大阪府内の病院で死去したと、Ｊリーグなどが発表した。８１歳だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本歴代最多。通夜、告別式は近親者のみで執り行う予定で、後日お別れの会が行われる予定。

日本が生んだ史上最高のストライカー、「世界の釜本」が旅立った。複数の関係者によると、近年は喉頭がんを患い、抗がん剤治療を続けていたという。背中の筋肉が衰えて車いすを使用するようになり、公の場に姿を見せることは減った。友人たちにも「最近は誰とも会うのはおっくうや」と語り、面会も断っていたという。長嶋茂雄さんが亡くなった６月３日に危篤となり、２か月以上にわたって闘い続けてきたが、この日息を引き取った。午前中に家族とともに、大阪府豊中市内の自宅へと戻った。

日本サッカーの黎明（れいめい）期に、傑出した存在だった。当時は１７５センチを超えれば大柄と言われた時代に、１７９センチでパワーとスピードを兼ね備えた規格外の能力を誇った。代名詞だった右足の強烈なシュート、さらに左足、頭でも得点を重ねた。「ＦＷが人にパスを渡すなんて、仕事を放棄しているようなもの」との言葉が示す通り、ゴールに情熱を注いだ。Ｊリーグ開幕前の日本リーグで２５１試合２０２得点という驚異的な数字を打ち立てた。

その名声を一躍高めたのは６８年のメキシコ市五輪だ。６試合で７ゴールをマークし得点王を獲得。銅メダルを手にしたメキシコとの３位決定戦（２〇０）では、前半１８分にＦＷ杉山隆一のクロスを胸トラップし左足で先制のネットを揺らすと、同３９分には右足ミドルを突き刺し追加点。アジアの小国が生んだ点取り屋の存在は世界に衝撃を与えた。

日本サッカーが発展をとげ、選手たちが次々と欧州トップレベルでプレーする時代となっても、釜本さんが残した日本代表７６試合７５得点はいまだに傑出している。当時は強豪との対戦が少なかった事実もあるが、著書の題名「それでも俺にパスを出せ」という言葉に、その理由がにじむ。ノーマークならパスを出せ、マークが１人でも出せ。２人いたら、それでも俺に出せ―。ストライカーに最も必要な強烈な自信と、得点力の両方を兼ね備えた存在は、日本代表が８大会連続Ｗ杯に出場する時代になっても、いまだ現れていない。

引退後はヤンマー、Ｇ大阪で監督、日本サッカー協会で副会長や強化推進本部長など要職も務めた。その後は、ご意見番として得点力不足に悩む時代の日本代表に、厳しいエールも送り続けた。まだＷ杯出場を夢見ていた時代に、世界と渡り合える可能性を示した不世出のストライカー。その功績が、今の日本サッカー界発展の礎となったことは間違いない。

◆釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市生まれ。山城高、早大を経て６７年にヤンマー入り。７８年から監督を兼任し８４年に引退。１９歳で日本代表入りし、国際Ａマッチ通算７６試合７５得点。日本リーグ通算２５１試合２０２得点、得点王７回。年間最優秀選手賞７回。９１〜９４年に松下電器（９３年からＧ大阪）監督。９５〜２００１年は参院議員を務めた。日本サッカー協会では副会長、強化推進本部長、常務理事を歴任。現役時代は１７９センチ、７９キロ。