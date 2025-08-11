部内での暴力事案が判明していた広陵（広島）が１０日、兵庫・西宮市内で会見し、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場辞退を発表した。同校の堀正和校長が大会本部に辞退の意向を申し入れ、受理された。大会期間中の出場辞退は、コロナ感染を理由とした辞退を除くと、春夏通じて史上初。出場を予定していた１４日の２回戦については、相手の津田学園（三重）の不戦勝となる。

約１８秒間、深々と頭を下げた。広陵の堀校長は「皆さまに多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます」と謝罪した。午前９時頃、同校が午後１時から会見するという案内が報道各社に届いた。会見場は１社につき記者２人など人数制限されたが、５０人以上が集まった。史上初、不祥事による大会期間中の出場辞退が発表され、衝撃が走った。チームは会見前の午前９時半頃、バスで宿舎から広島へひっそりと出発していた。

１月に上級生が寮で頬をたたくなどの暴力事案があり、日本高野連が３月に厳重注意。従来の基準に従い発表はしなかったが、大会直前の７月下旬からこの情報がＳＮＳ上で拡散された。７日の初戦後、監督やコーチの部員への暴行といった別事案もＳＮＳ上で取り上げられ始めた。「こうした事態を重く受け止め、今大会への出場を辞退した上で、速やかに指導体制の抜本的な見直しを図ることにしました」と説明した。

学校側は、新たな事案は確認できなかったとして、大会本部と複数回、声明文を出したが騒動の収束には至らなかった。「大会運営に大きな支障を来している。同時に、高校野球の名誉、信頼を大きくなくすことになる」。暴力を働いたとされる選手を「特定」したとする投稿や、その家族とされる写真が拡散される動きもあった。

さらに、ＳＮＳ上で野球部寮の爆破予告や、同校生徒が登下校中に誹謗（ひぼう）中傷されたり、追いかけられたりする事態へ発展。警察もパトロールを強化しているといい「生徒、教職員、地域の方々の人命を守ることが最優先だということを踏まえ、辞退に踏み切る決意をしました」と明かした。

理事を兼ねる中井哲之監督（６３）を除く４人の理事で９日午後６時から理事会を実施し、議論を重ね、最終的には全会一致で辞退が決まった。その後、部長を通じ宿舎の選手に伝えられた。携帯電話を所持していない選手らは、現状を知ったのはこの時が初めてだった可能性もある。「選手は失意のどん底だったと思います」。また、暴力事案に関わっていない部員も多くいることを問われ「苦渋の決断です。そういうことを強いなければならない状況になったこと、今後、子供たちのケアを含めてどうしていくか真摯（しんし）に考えてまいりたい」と話した。

指導者の暴行事案については、学校側は事実確認の上、「そういったことは一切ありません」と強く否定した。現在は告発者の要望で６月に第三者委員会が設置され、２回目の委員会では告発者本人の口から説明もなされた。今月末に３度目が実施予定で、判断は同委員会に委ねるとしている。

中井監督は退任はせず、当面、指導から外れる。堀校長は１月の事案を念頭に「なぜもっと（被害者と学校の）お互いが了解し合えるような対応、対処をしなかったのか。校長として深く反省しております」。堀校長は会見後、広島市内の同校に戻り、保護者への説明会を行った。春夏５３度の甲子園出場を誇り、３度の日本一を達成した名門が、大きな波乱の末に甲子園から姿を消した。

◆広陵（広島市）１８９６年に創立された私立校。建学の精神は「教育は愛なり」。生徒数１４５４人（うち女子６１６人）。野球部は１９１１年に創部され、部員数１６４人。甲子園は春２７度出場し、３度優勝。夏は２６度目の出場で４度の準優勝。７日の１回戦（対旭川志峯）で歴代５位タイの甲子園通算８０勝を達成。主なＯＢは金本知憲（元阪神監督）、二岡智宏（巨人ヘッドコーチ）、小林誠司（巨人）、有原航平（ソフトバンク）、佐野恵太（ＤｅＮＡ）、中村奨成（広島）、宗山塁（楽天）ら。

◆広陵の騒動の経過

▼７月下旬 １月に部内で暴力があったとするＳＮＳへの投稿が拡散。

▼８月５日 日本高野連は、審議を行った上で３月に厳重注意措置としたと発表。野球部は甲子園で開会式に参加。

▼６日 学校はホームページに経緯と対応について掲載し、１月２２日に「部員間での暴力を伴う不適切な行動」があったと認めた。内容は、２年生部員（当時）４人による１年生部員（当時）１人への胸や頬をたたくなどの暴力行為。２月中に広島県高野連を通じて日本高野連に報告し、当該部員が一定期間は公式戦に出場できなかったこと、被害生徒は転校したことなどを公表した。

▼７日 日本高野連が同校を出場させる判断に変更はないと発表。１回戦に出場し、旭川志峯（北北海道）に３―１で勝利した。また、別の事案がＳＮＳ上で拡散されたが、試合後に学校側は確認できなかったと説明。第三者委員会を設置して調査中とした。

▼９日 学校は理事会を開催し、全会一致で今大会出場辞退を決定。

▼１０日 堀正和校長が大会本部に辞退を申し入れ、了承された。

◆堀正和校長に聞く

―大会本部にはいつ報告したのか。

「１２時３０分に報告を行うということで大会本部にお願いしておりましたので、そちらで話させていただいて、辞退の受理を頂きました」

―大会本部からは。

「学校として考えるべきところをしっかり考えていただいて、そしてさらにまた頑張っていただくように激励の言葉を頂きました」

―ＳＮＳ上の誹謗中傷は誤解に基づくものも多いが、その状況で辞退を決断した。

「そこにいくまでになぜもっと細かい、お互いが了解し合えるような対応、対処をしてこなかったのか、私自身も一つ一つの事案を細かく確認できていなかったこと、これが大きな問題だと思っております」