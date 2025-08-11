女優の二階堂ふみ（３０）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）が１０日、ＳＮＳや公式サイトなどで結婚したことを電撃発表した。二階堂が２０１６年にテレビ番組でファンだと公言。翌１７年に初共演した際、二階堂が「カズ様とお会いしたかった」「お顔がカッコいい」と“公開告白”し、話題となったが、交際は報じられていなかった。２人は今後も仕事を継続する。

日本を代表する女優とお笑い芸人の電撃１１歳差婚に、日本中が衝撃を受けた。

カズレーザーは自身のＸに２人の連名で記された文書を投稿し「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしました」と報告。「如何（いかん）せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。

二階堂もホームページなどで結婚を発表。インスタグラムのストーリーズでは連名の文書の下に直筆で「４６４９！」とつづり、喜びを爆発させた。

もともと、二階堂はカズレーザーのファンだった。２０１６年、二階堂が日本テレビ系「火曜サプライズ」に出演した際、好みの男性のタイプを聞かれ、カズレーザーの名前を挙げた。翌１７年、同局系「ＤＡＳＨでイッテＱ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組Ｎｏ．１決定戦」で初共演すると、二階堂はカズレーザーのことを「カズ様」と呼び、好きな理由について「お顔がカッコいい」と照れながら告白。驚いた表情を見せたカズレーザーから「じゃあ、ご飯行きましょうよ」と誘われた際には「やだ〜」と顔を赤らめていた。

一方のカズレーザーは、以前からバイセクシュアルであることを公言。２人はこれまで熱愛が報じられることはなかったが、ひそかに愛を育み、この日の発表に至ったようだ。

カズレーザーは同志社大を卒業した頭脳明晰（めいせき）な一面を生かし、バラエティー番組などでのＭＣ仕事を数多く担当。日本テレビ系の冠番組「カズレーザーと学ぶ。」（火曜・後１０時）では、ゲストとして登場した、さまざまな業界の専門家に鋭い質問をぶつけるなど、マルチな才能を発揮している。慶大出身の二階堂も２０年にＮＨＫ紅白歌合戦での紅組司会に抜てき。結婚発表前日の９日には、同局の「ＭＵＳＩＣ ＧＩＦＴ」でも司会を務め、生放送でも動じない落ち着いた進行を見せていた。

今後について、カズレーザーは「今まで以上に真摯（しんし）に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します」と決意表明。二階堂も「変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」としている。

カズレーザーは１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演予定。喜びの声が聞けそうだ。

◆二階堂 ふみ（にかいどう・ふみ）１９９４年９月２１日、沖縄県出身。３０歳。２００９年、「ガマの油」で映画デビュー。１１年の「劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ」で映画初主演。１４年に慶大総合政策学部入学。２０年、ＮＨＫ連続テレビ小説「エール」でヒロイン。２３年、ＴＢＳ系「ＶＩＶＡＮＴ」出演。同年公開の「月」で報知映画賞助演女優賞受賞。身長１５７センチ。血液型Ｏ。

◆カズレーザー 本名・金子和令（かずのり）１９８４年７月４日、埼玉県出身。４１歳。同志社大商学部卒業。同大時代はお笑いサークルで「さらば青春の光」の東ブクロとコンビ。１２年、安藤なつと「メイプル超合金」を結成。１５年、「Ｍ―１グランプリ」の決勝に進出しブレイク。主なレギュラー番組にテレビ朝日系「Ｑさま！」、フジテレビ系「サン！シャイン」など。身長１８０センチ。血液型Ｏ。