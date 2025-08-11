日本テレビ系「２４時間テレビ４８ ―愛は地球を救う―」（３０、３１日）で、漫才コンビ「ミルクボーイ」の６年連続６度目の出演が１０日、決まった。昨年に続いて、読売テレビの司会を黒木千晶アナウンサー（３１）とともに務める。ツッコミの内海崇もボケの駒場孝（ともに３９）も、今年度で４０歳の大台。読売テレビサポーターとして初登場する関西ジュニアの５人もリードして「重鎮感を出したい」と意気込んだ。（田中 昌宏）

６年連続６度目。２４時間テレビの顔だ。

駒場「うれしいですね。出られなかったら『何かあったんかな？』と思いますもんね。関東に住んでるオカンも（エンディングで歌われ、全系列局が順にワイプで映し出される）『サライ』の８秒、毎年楽しみにしてるんで」

今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。さすがに相方について知らないことはないと思うが。

内海「大学（大阪芸大）から２１年の付き合い。でも、俺が最近ハマってること知らんと思うねん」

駒場「炭酸水飲んで、ナッツ食うて。急に美魔女みたいなこと始めたのは知ってる。俺は家買おうとしてる。買う直前の段階」

内海「えーっ！？」

駒場「マンションの１階。子供のプール出せるくらいのデカい庭がついてる。問題は虫。奥さんが『ホンマ私、虫ムリ』って。１円玉サイズのクモもアカンねん」

内海「どこなんそれ？ 山奥？ めっちゃ遠くに住もうとしてる？」

関西ローカル枠のテーマは「もっと知って！ 関西の“アイ”〜それぞれでええねん〜」。多様性を「ええねん」と肯定している。

駒場「サンダルで劇場に来るのは多様性ですか？ ロケで一緒になった女性芸人が『みんなサンダルで行ってますよ』言うて」

内海「今度怒っときますわ（笑）」

駒場「東京に異動した女性の元マネジャー。こないだイベント見に来てくれたんですけど、金髪タンクトップ姿でしたね」

関西ジュニアの５人が初出演する。関西芸能界の先輩として抱負を。

内海「重鎮感を出していきたいなと。どっしり構えて、テンパらないように。関西ジュニアにアドバイスするなら（コーナー終了直前の）あと５秒とかで突然、黒木さんが（コメントを）フってくると思うので、そこを注意してほしいですね」

駒場「こないだ（読売テレビ司会の前任者）西川きよし師匠に『何歳や？』て聞かれて『４０の年です』て答えたら『４０か。僕が（参院選で初）当選した歳や』と言わはって。何もしゃべれなくなりました。目指して頑張りたいです」

内海「それは参議院議員を目指すことになるで！」

〇…関西ジュニアの西村拓哉、嶋粼斗亜（ともに２２）、伊藤篤志、池川侑希弥（ともに１６）、角紳太郎（１８）＝以上３人は「Ｂｏｙｓ ｂｅ」＝が、読売テレビサポーターとして番組に初出演する。嶋粼は「なにわ男子さんや、Ａぇ！ ｇｒｏｕｐさんなど、先輩方が出演されていたのを昔から見て『いつか僕も！』という気持ちだった」と気合を入れていた。