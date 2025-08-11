【九州 大雨情報】線状降水帯はゆっくり南下「大雨と突風に関する情報」気象台発表詳しく 熊本県に大雨特別警報【雨のシミュレーション１１日（月祝）】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
熊本県に大雨特別警報［１１日（月祝）昼前にかけて］宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）
１１日（月祝）０時２０分に熊本県に大雨特別警報を発表されました。線状降水帯が発生し、熊本地方を中心にこれまでに経験したことのないような大雨となっています。最大級の警戒をしてください。を画像で掲載しています。
土壌中の水分量を見ると、熊本県内はかなりの水分を含んでおり、福岡県や長崎県、大分県も非常に多い状況です、【線状降水帯】への警戒時間帯
［１１日（月祝）朝にかけて］福岡県、佐賀県、長崎県 熊本県、大分県
［雨の予想］１１日（月祝）に予想される１時間降水量は多い所で、 福岡県 ８０ミリ 佐賀県 ６０ミリ 長崎県 ６０ミリ 大分県 ８０ミリ 熊本県 ８０ミリ 宮崎県 ５０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ５０ミリ １１日（月祝）０時～１２日（火）０時に予想される２４時間降水量は多い所で、 福岡県 ２５０ミリ 佐賀県 ２００ミリ 長崎県 ２００ミリ 大分県 ２５０ミリ 熊本県 ２５０ミリ 宮崎県 ２００ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ２００ミリ １２日（火）０時～１３日（水）０時に予想される２４時間降水量は多い所で 福岡県 １００ミリ 佐賀県 １００ミリ 長崎県 １５０ミリ 大分県 ８０ミリ 熊本県 ８０ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。 土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 【雨雲の様子】午前０時以降
線状降水帯は、福岡県・大分県・熊本県と南下していますが、南下するスピードが遅くなり、長崎県・熊本県でやや停滞気味となっています。雨のシミュレーション９日（土）～１１日（月祝）
経験したことないような大雨が降っている所があります。身を守ることを一番に考えて行動し、最新の気象情報も必ずチェックしましょう。画像で確認できます。
