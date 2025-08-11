◆パ・リーグ ソフトバンク１―０日本ハム（１０日・みずほペイペイドーム）

圧巻の投球だった。ソフトバンク・モイネロ投手（２９）が１３奪三振で今季２度目の完封。先発転向後２年連続の２ケタ勝利を飾った。試合前には近藤に「２点欲しい」と頼んでいたが、援護は１点で十分だった。

９勝目を挙げた７月２９日の日本ハム戦（エスコン）の翌日に登録抹消となり、中１１日で天王山２戦目を託された。「ここに合わせてリフレッシュ。立ち上がりを見ても疲れが抜けているように見えて、それが最後まで続いた。大したもの」と小久保監督はエース左腕を称賛。リーグトップの防御率は１・１９に良化した。

モイネロにとって日本ハムで最大の脅威は、打者ではなく新庄監督。９日には「嫌なイメージの打者は？」の質問に「シンジョー」と即答。「やたら見ている」とベンチからの視線を気にしていた。だが、登板後は「角度的に気にならなかった。視線が気になるのは（日本ハムが一塁側ベンチの）エスコン」と、ビッグボスに背中を向けての投球でスイスイ。７月にキューバから来日した家族の声援をパワーに０を並べた。

７カード連続勝ち越しを決め、本拠地・みずほペイペイ１１連勝。リーグ連覇に向けて独走態勢に入る勢いだ。（島尾 浩一郎）