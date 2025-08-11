「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）

頼りになる４番やで！！阪神の佐藤輝明内野手（２６）が今季２度目の１試合４安打。初回に先制の適時二塁打、三回には３１号ソロを放った。通算１１５号で入団５年目の本塁打数が王貞治（巨人）と並んだ。打率・２８９はリーグトップの近本に２厘差の３位。三冠王も目前だ。チームは今季最多１６安打で、同最長の６カード連続勝ち越し。優勝マジックは１つ減らして「２９」。猛虎の勢いはとどまる気配がない。

なかなか落ちてこない白球に、自然と声援も小さくなっていった。スタンドに飛び込んだ瞬間、大歓声が巻き起こる。佐藤輝がまた打った。「しっかり狙い通り打てたんで、いい打撃ができたと思います」。８月は９試合で５発。無双状態に突入した。

１点リードの三回２死だった。奥川の初球スライダーを振り抜く。高々と舞い上がった打球は重力にあらがうように、伸びていった。１年目から幾多のアーチを掲げ、この３１号ソロで通算１１５本塁打。入団５年目での到達は世界のホームラン王、王貞治氏に並んだ。球団では１９６４年の山内一弘氏に並び、歴代１４位タイのシーズン本塁打数。また偉大な先人たちに肩を並べた。

この日はプロ３度目の４安打。その中でも「あの一本がでかかった」と自画自賛したのが初回の先制適時二塁打だった。相手の奥川には１週間前に７回４安打１失点とやられ、自身も３打数無安打。「しっかり対策して挑めた。先制点が本当にほしかったんで良かった」。立ち上がりを崩したことが、五回途中でのＫＯにつながった。

五回にも中前打を記録し、この時点でサイクル安打に王手。八回無死では右翼席から「サイクル狙え、テ〜ル」という声援も飛んだ。「意識はしていないですけど」と平常心で放った打球が右翼線を破る。全力疾走で駆けたが、二塁打止まりだった。「あれは無理でしょ」と苦笑いだったが、虎党に夢を抱かせた。

藤川監督も「これだけ心強い４番というのは、今、最も誇れる選手だと思います」と絶賛。打つだけではなく、九回２死二、三塁は代打・増田の痛烈なゴロをさばく好守で試合を締めくくった。才木の登板日は３試合連続本塁打。打っても助け、守っても助け、同学年の強い絆で勝利をつかんだ。

４番が勢いをつけ、チーム１６安打は今季最多。今季最長の６カード連続での勝ち越しで、貯金も同最多タイの２４とした。「それ（勝ち越し）が一番じゃないですか。２勝１敗の最高の結果だと思います」。巨人は試合がなく、優勝マジックは１つ減って「２９」。１１日からは敵地でカープとの３連戦を迎える。「優勝がかかっている時期なので、守備でも打撃でも貢献できるように頑張ります」。球界一の頼れる４番が優勝街道を突っ走る。