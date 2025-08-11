「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）

阪神の佐藤輝明内野手（２６）が今季２度目の１試合４安打。初回に先制の適時二塁打、三回には３１号ソロを放った。通算１１５号で入団５年目の本塁打数が王貞治（巨人）と並んだ。打率・２８９はリーグトップの近本に２厘差の３位で三冠王も目前だ。チームは今季最多１６安打で、同最長の６カード連続勝ち越し。先発の才木浩人投手が２失点完投で２年連続の２桁勝利となる１０勝目。優勝マジックは１つ減らして「２９」。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−才木が１２０球を超えて完投。

「もう信じるのやめようかなと思います（笑）。まあでも、今日はどうしても最後まで行ってもらいたいと。９連戦中でしたから」

−近本が途中交代。

「少し疲労がありまして。本人も明るい表情で。ここまで唯一ですかね、全部ゲーム出てたところですから。いつ休養を取らそうと思ってましたけど、本人が頑張ってくれてるので。今日少し休んで、チームも勝つことができましたから」

（ペン囲み）

−才木は行けるところまで。

「行かなきゃいけないですね。今日に関しては才木に渡したいゲームで、行けるような展開でしたから。でもこれで乗り切ったんでね、次はまたすっと行くんじゃないかな」

−佐藤輝が起点に。

「安打数の割に得点数がなかなかですけど、おのおのがまたやってくれると思います」

−近本は１１日以降、状態を見て。

「明日の試合になってからですね」