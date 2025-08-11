4年ぶりに復活した「すっちー通信」では、吉本新喜劇座長のすっちーが、東京在住の岡村のために関西の芸人事情を大放出！ 大小さまざまなニュースを8連発でお届けする。

©ABCテレビ

「芸人が元気になり過ぎる流行り飯」のコーナー冒頭では、元気すぎるちゃらんぽらん冨好の近況をレポート。NGKの出番合間にランニングしている冨好の定番ルートは、堺筋を北上し、アメリカ領事館から御堂筋を南下してNGKへ戻ってくるというもの。ランニング後は自分へのご褒美としてコカ・コーラゼロと牛乳を混ぜて飲むとか。さらに、栄養補給はみかん缶詰の汁だけ。岡村は「これうまいねん。ようオカンにも『それ飲んだらアカン』って言われてん」と苦笑い。

©ABCテレビ

続いて、NGKの女性座員の間で沸き起こっている麻辣湯ブームを紹介する。ゆみ姉こと末成映薫が美容のために劇場近くの店に座員を連れていくと、続々と常連化。座員たちがインスタグラムにその様子をアップしているという。麻辣湯を前に上目遣いの島田珠代の画像に、なるみは「どうしたんですか？珠代さんすごいオンナの顔してますけど」とツッコみ、「誰が撮ったんですかね」と状況が気になる様子。すっちーは島田珠代の「好きな角度、好きな表情ですね」と明かしてスタジオの笑いを誘った。

©ABCテレビ

3番目には男性座員たちがハマっているという居酒屋「べこ屋スタンド」の実態が取り上げられるが、すっちーはその情報を知らなかった模様。居酒屋を切り盛りする35歳美人ママの証言がVTRで流れると、怒りがふつふつと沸き上がり…！？ 自分を一向に店に誘わない座員・吉田裕へのダメ出しがさく裂する。

また、「芸人が最近買ったええもん」も調査。この春から吉本新喜劇に加入したベテランの元アイドル芸人、水玉れっぷう隊のケンが後輩に買ってもらった家電を発表！ 家賃5万円のワンルームに暮らすケンは、冷蔵庫・電子レンジ・ソファーベッドをテンダラーの2人に買ってもらったという。さらに、チュートリアル・徳井と中川家・剛がケンのために購入したアイテムとは？ このほか、ボンざわーるどは京都に構えたボロすぎる別荘の様子を公開する。

©ABCテレビ

「ＮＧＫ楽屋通信」では、舞台裏で起こったニュースを紹介。漫才トーナメント「THE SECOND」出場で注目を集めたザ・ぼんち。ぼんちおさむはザ・セカンドの翌日、ある若手芸人を朝食に誘ったそうで…。さらに、吉本新喜劇のメンバー・島田一の介のある“欲望”や、同じフォルムをしている川畑泰史・烏川耕一・はじめ・清水啓之の意外な共通点が。

なるみも思わず「誰が興味あんねん…」とつぶやくほどディープな情報が満載の「すっちー通信」。大阪の最新芸人事情が次々と明らかに！

©ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。11日（月）はよる11時40分スタート（※時間変更の場合あり）。TVerでも無料配信。