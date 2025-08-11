釜本邦茂さんの訃報に、芸能界きってのサッカー好きとして知られる「とんねるず」の木梨憲武（63）は本紙の取材に「二度と現れない不世出のストライカー」と追悼。「今の僕がいる全ての原点は釜本さん」と特別な思いを明かした。 （取材・構成 阿部 公輔）

長嶋茂雄さんが6月に亡くなられて、まさか釜本さんまで…。お二人は僕らの少年時代の、昭和のニッポンを輝かせてくれたレジェンド。信じられないくらいショックです。

特に僕はサッカー少年だったので、釜本さんは特別です。日本リーグでのヤンマーと三菱の黄金カードに胸を躍らせ、国立競技場での代表戦ではエースの釜本さんがバスで到着した姿を金網越しに見るところから応援していました。ワントラップで「右45度」からゴールネットを突き刺すシュートのスピードと威力、そして技術。今と違って当時は物凄く重いボールでしたから、もう二度と現れない不世出のストライカーだと思います。

初めてお仕事でご一緒したのが田村正和さん主演のドラマ「うちの子にかぎって…」（TBS、1985年放送）での共演。憧れのスターに天にも昇るくらい舞い上がっちゃって。サインをもらって写真も一緒に撮ってもらい、うれしかったですね。

87年には明石家さんまさん率いる「ザ・ミイラ」のイレブンとして釜本さんと一緒に、ジャッキー・チェン率いる香港チームと対戦。帝京高校サッカー部で補欠だった男が釜本さんとパス回しするなど同じグラウンドに立てたことは、自分の人生で“最大のビックリ事件”です。また、グラウンドに立った時の釜本さんは存在感が一段と違うんですよ。

最後にお会いしたのは2016年。G大阪の本拠地・市立吹田サッカースタジアム（現パナスタ）の“こけら落とし”で、ダッシュであいさつに行くと「オーッ久しぶりだな！」と笑って迎えてくれて。あの時のまぶしい笑顔が忘れられません。

僕はテレビのコーナー企画などでサッカーに関わるお仕事もしながら、芸能人として活動してきました。そう考えると、全ての原点は日本に釜本さんという偉大なストライカーがいたからこそ。実は釜本さんの自伝「ゴールの軌跡」（76年発売）を今も大切に持っています。久しぶりに読みたいです。