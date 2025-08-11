第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）が10日、出場辞退を大会本部に申し入れて了承された。SNS上で真偽不明の情報が錯綜（さくそう）する中、すでに一度は処分を受けた事案に絡む出場辞退。酷暑対策に加え、発達したSNSへの対応も、令和の高校野球が直面する課題と言える。アマチュア野球担当・河合洋介記者が、大会史上初となった開幕後の出場辞退について分析した。

【記者の目】今回の出場辞退が過去の事例と異なる点は、SNS上で告発された事案が、事実か否か真偽不明の段階で出場可否の判断が迫られたことにある。告発に性被害の訴えなどが含まれており、学校としては事実認定に慎重を期す必要があった。しかしSNS上では告発があたかも事実のように情報が拡散されていく状況となり、学校側の判断の最優先事項は「不祥事が事実かどうか」ではなく「生徒の安全を守る」に切り替わった。

未成年の学生を守るための規則が、世間に伝わりきらなかったようにも見えた。日本高野連には、各都道府県連盟から年間1000件以上の不祥事案が報告される。その内容を全て同連盟で調査することは不可能なため、学校側の報告を信じ、過去の事例と照らし合わせて処分を科していく。その処分が「厳重注意」などとなった場合、学生の今後を守るために情報を公表しない規則となっている。今回も加害部員には、公式戦1カ月出場停止の処分が非公表で科されていた。しかし今回の一件は、SNS上での告発を受けて甲子園初戦直前に1月の処分を公表せざるをえない状況となったことで、強豪校の不祥事が隠蔽（いんぺい）されていたようにも映ったかもしれない。

日本高野連の宝馨会長が「情報が流通することで従来は泣き寝入りしていた事案がそうではなくなると思う」と言及したように、SNS上での告発は負の側面ばかりではない。広陵の堀正和校長が「（被害者と学校側の）お互いが了解し合える対処をしてこなかった（ことも問題だった）」と言及したように、出場辞退を避ける方法があったとすれば、被害者側への説明を「事実確認をできなかった」で終わらせてしまった学内での処理の仕方にあったかもしれない。