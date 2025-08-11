◇アジアカップ 1次リーグB組 日本102ー63グアム（2025年8月10日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の最終戦でグアム（同88位）と対戦した。富永啓生（24＝レバンガ北海道）と西田優大（26＝三河）が大活躍。100点ゲームでグアムに大勝し、1次リーグ2位通過を決めた。12日の準々決勝進出戦でA組3位のレバノン（同29位）と対戦する。

「このゲームは良かった。本当に40分間、選手たちが集中していた」

トム・ホーバスHCは安どの表情で振り返った。

勝てば1次リーグ2位通過が決まるグアム戦では、ここまでの2試合と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、吉井裕鷹(27＝三遠)、富永の5人がスタメンに名を連ねた。

第1Qは富永の3Pシュートを口火に8―0ランを決めて、最高の立ち上がりを見せた。第2Qもチームに勢いをつけたのは富永の3Pシュートだった。残り7分49秒に左ウイング付近から3Pシュートを決めると、直後の守備では吉井がスチールに成功。そのまま速攻のパスを受けたテーブスがレイアップシュートを決めた。さらに西田が残り6分2秒から2本連続で3Pシュートを沈めた。終了間際にはホーキンソンが、相手の激しい守備を受けながら3Pシュートを決めて19点リードで前半を終えた。

ハーフタイムにホーバスHCは「後半の出だしが大事」と指示をして、選手たちを送り出したという。

第3Q序盤はミスが目立つ場面もあったが、選手全員が積極的なプレーを見せてリードを広げた。最終Qは若手中心のメンバーで戦い、リードを守り切ってグアムに大勝。1次リーグ2位通過を決めた。

チーム全体では3Pシュートを50本試投で20本成功。3P成功率は目標である40％に到達した。ホーバスHCは「ペイントアタックや2Pシュートが足らなかったからオフェンスのバランスがおかしかった。だから直したいところはたくさんあります」と改善点を挙げた。

4本の3Pシュートを含むチーム最多20得点を記録した富永は「勝利したのも嬉しいです。1人1人が役割を果たせた試合だった。個人的にもシュートタッチも合っていた」と笑顔で振り返りながらも、「ここからは負けたら終わりの試合が続くので頑張ってやっていきたい。1点でも多く相手より奪って、勝利して次に駒を進めていきたいと思います」と気を引き締めた。

1次リーグA組最終戦でレバノンが韓国に敗れたため、A組3位が確定。12日の準々決勝進出戦で日本と対戦することが決定した。