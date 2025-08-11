「謎のJリーガー」欧州名門が日本人アタッカー獲得を画策か！ 現地メディアはJ１で無双する25歳と予測「的確なフィニッシャーでボールさばきも素晴らしい」
スコットランドの名門セルティックは今夏の移籍市場で、アルビレックス新潟からDF稲村隼翔、川崎フロンターレからFW山田新を獲得。在籍５年目を迎えた旗手怜央と前田大然と合わせて、日本人が４人となった。
ただ、その数は、さらに増えるかもしれない。『Daily Record』紙は先日、セルティックがさらに日本から補強する可能性を報じた。
その選手は誰なのか。セルティックの専門サイト『THE CELTIC BHOYS』は、ヴィッセル神戸で無双する宮代大聖だと見ているようだ。「ヴィッセル神戸のスターはセルティックが欲する謎のJリーグ選手か？」と見出しを打ち、「セルティックは再びJリーグに目を向けていると噂されているが、その候補は25歳のヴィッセル神戸のエースになるのだろうか？」と伝えている。
「最近、スコットランドのメディアでは、セルティックがJリーグから新たな選手の獲得を狙っているとの憶測が流れている。セルティックが獲得を狙う３人目のJリーグ選手は誰だろうか？この噂の報道では、その選手の身元は明らかにされていない。」
「当然のことながら、セルティックのファンはこのJリーグ選手が誰なのかを推測しようと試みてきた。具体的な情報はまだないが、多くのサポーターはヴィッセル神戸の宮代大聖のプレーに感銘を受けている」
同メディアは、その宮代について次のように紹介した。
「日本代表の宮代は川崎フロンターレのユース時代から活躍し、その後にヴィッセル神戸に移籍。現在も同クラブでプレーしている。25歳は、両クラブでJリーグ優勝と天皇杯優勝を経験している。もちろん、セルティックにはヴィッセル神戸から選手を獲得した良い思い出がある。キョウゴ（古橋亨梧）はセルティックに移籍する前に、ヴィッセル神戸でプレーしていた」
「キョウゴとの比較はそれだけではない。宮代もまた、様々なポジションでプレーできる選手だ。センターフォワードとしてもプレー可能だが、近年のヴィッセルでは主にMFや10番としてプレーしています。左サイドでもプレー可能だ。的確なフィニッシャーであるだけでなく、足下のボールさばきも素晴らしく、狭いスペースでも非常に落ち着いてプレーできる」
まだ、憶測の域を過ぎないとはいえ、神戸での活躍を考えれば、セルティックが目をつけても不思議はないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
ただ、その数は、さらに増えるかもしれない。『Daily Record』紙は先日、セルティックがさらに日本から補強する可能性を報じた。
その選手は誰なのか。セルティックの専門サイト『THE CELTIC BHOYS』は、ヴィッセル神戸で無双する宮代大聖だと見ているようだ。「ヴィッセル神戸のスターはセルティックが欲する謎のJリーグ選手か？」と見出しを打ち、「セルティックは再びJリーグに目を向けていると噂されているが、その候補は25歳のヴィッセル神戸のエースになるのだろうか？」と伝えている。
「当然のことながら、セルティックのファンはこのJリーグ選手が誰なのかを推測しようと試みてきた。具体的な情報はまだないが、多くのサポーターはヴィッセル神戸の宮代大聖のプレーに感銘を受けている」
同メディアは、その宮代について次のように紹介した。
「日本代表の宮代は川崎フロンターレのユース時代から活躍し、その後にヴィッセル神戸に移籍。現在も同クラブでプレーしている。25歳は、両クラブでJリーグ優勝と天皇杯優勝を経験している。もちろん、セルティックにはヴィッセル神戸から選手を獲得した良い思い出がある。キョウゴ（古橋亨梧）はセルティックに移籍する前に、ヴィッセル神戸でプレーしていた」
「キョウゴとの比較はそれだけではない。宮代もまた、様々なポジションでプレーできる選手だ。センターフォワードとしてもプレー可能だが、近年のヴィッセルでは主にMFや10番としてプレーしています。左サイドでもプレー可能だ。的確なフィニッシャーであるだけでなく、足下のボールさばきも素晴らしく、狭いスペースでも非常に落ち着いてプレーできる」
まだ、憶測の域を過ぎないとはいえ、神戸での活躍を考えれば、セルティックが目をつけても不思議はないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介