第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場している広陵（広島）が10日、出場辞退を大会本部に申し入れて了承された。甲子園大会開幕後の不祥事による出場辞退は春夏通じて史上初。1月の部内暴力などの事案が大会開幕直前からSNS上で拡散され、その反響の大きさから部員や在校生の安全を確保するために学校側が判断した。出場予定だった2回戦は、津田学園（三重）の不戦勝となった。

不祥事に揺れていた広陵が、今夏の公式戦不敗のまま、グラブとバットを置いた。9日午後6時に広島県内で開いた緊急理事会において、出場辞退を全会一致で可決。10日午後0時30分に堀正和校長らが大会本部を訪れ、辞退を申し入れた。取材に応じた角田克大会会長は「大会中に、このような事態になったことは大変残念ではあるが、学校のご判断を受け入れさせていただく」と説明した。

大会開幕直前にSNS上に投稿された部内暴力の告発が、今回の騒動の発端となった。1月に起きた部員4人の暴力行為は、すでに日本高野連から厳重注意処分が科されていた事案であり、規則上は大会出場が認められていた。現時点の学内調査でも、SNS上で拡散されているような新たな事案は確認できていないという。その中で出場辞退に至った理由について、兵庫県西宮市内で取材に応じた堀校長は「大会運営への支障」「高校野球の名誉、信頼を大きく損なう可能性がある」の2点を挙げた上で、最大の理由を「学校生徒や教職員、地域の方の人命を守ることが最優先だ」と強調した。

7日の旭川志峯（北北海道）との1回戦に勝利した後に別事案の情報提供があり、学校は第三者委員会を設置していた。SNS上での告発が連続したことで反響が加速。部員に対する誹謗（ひぼう）中傷、在校生徒への嫌がらせ、野球部寮の爆破予告など、生徒や地域住民の安全が脅かされる事態にまで騒動が発展していった。同校長は「学校は全校生徒、全教職員を守る責務がある」と繰り返し、加害部員以外を含めた連帯責任となったことについて「苦渋の決断だった」と表現した。

選手は出場辞退の意向を9日夜にチーム宿舎で知らされ、10日午前にバスで帰広の途に就いた。再発防止へ向け、同校長は「指導体制の抜本的な見直しを図る」と述べた。学内調査が終了するまで、中井哲之監督の指導停止を決定。その進退については、調査結果などを踏まえて学校側が判断する。新チームの活動などの詳細も今後、学内で検討される。

不祥事による甲子園大会開幕後の出場辞退は春夏通じ史上初。SNSを発端とした騒動は、初戦勝利後の出場辞退という過去に例を見ない結末を迎えた。

≪暴力行為発覚から辞退までの経過≫

★1月 広陵の寮内で2年生部員4人による1年生部員1人への暴力行為が発覚。

★2月 広陵は暴力行為の事実関係を日本高野連に報告。

★3月 日本高野連から厳重注意処分を受ける。被害部員は同月末に転校。

★8月5日 広陵で部内暴力があったとする投稿が大会開幕直前ごろからSNS上で拡散し、一部報道などもあって騒ぎが大きくなったことを受け、日本高野連が“3月に審議して厳重注意措置とした事案があったこと”を公表。注意・厳重注意は学生野球憲章に基づく規則で原則として非公表となっており、異例の措置。

★6日 広陵は1月に寮内で暴力行為があったことを認めた上で被害生徒への謝罪文書を発表。日本高野連は改めて同事案について「全国高校野球選手権大会出場の判断に変更はない」と発表。

★7日 広陵は旭川志峯（北北海道）との1回戦で勝利。日本高野連が別事案を訴える元部員からの情報提供があったことを発表。同校は「元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して現在調査中」とした。

★9日 学校内で緊急理事会を開催し、全会一致で出場辞退を決定。夜にチームに伝える。

★10日 堀正和校長が日本高野連、大会本部に出場辞退を申し入れて受理される。チームは、この日午前に広島へ帰還。夕方には野球部保護者会を開いて辞退に至った経緯を説明。