【戦後80年 あしたのために】終戦から80年。戦争を知る世代も少なくなってきた。戦争体験者を中心に各界の著名人にインタビューする「戦後80年 あしたのために」で、次世代に語り継ぐべき大切なものを考える。初回は日本を代表する喜劇役者の伊東四朗（88）が登場。東京大空襲や疎開先での出来事を生々しく証言し、不穏な現代世界に警鐘を鳴らした。

伊東は8歳の時に疎開先の静岡・掛川で終戦を迎えたが、疎開前に東京で体験した空襲の記憶は鮮明だ。

「連日の空襲でほとんど命はないものと思っていましたが、家族全員が無事で“ついてるなあ”と思いました。警報が鳴ると本能的に向かったのは上野の山。（神社仏閣の多い）あそこは爆撃しないだろうと勝手に考え家族そろって手をつないで逃げた。今の御徒町からですから、それほどの距離ではないが、その道すがらにも死体が累々と…」

痛ましい出来事も目にしている。

「警報が解除になったので外に出てみると電線に引っかかっていた焼夷（しょうい）弾が落下。近所の人の顔に当たって、顔の半分を失い、そのまま亡くなってしまったんです」

焼夷弾は金属の筒に燃焼剤が入った爆弾の一種。瓦屋根を突き破る貫通力があった。

3月10日未明の大空襲を経て、母親の実家があった掛川に疎開。小学1年の時だった。玉音放送はここで聞いた。「シャーシャーとラジオの雑音が凄くて何の話か分からない。ただ、戦争が終わったことは大人が伝えてくれたので理解しました」と振り返る。

復員してきた長兄はマラリアと壊血病に侵されていた。しばらく療養して健康を回復させた兄がアマチュア劇団を立ち上げた。「おまえも出ろ」と言われて、戦災孤児の役で出演。「家が洋服屋でしたからボロ切れがいっぱいあり、衣装には困りませんでした」と話し、これが役者の“原点”となった。掛川には7年いて、中学3年の時に帰京した。

戦後の復興期から喜劇の道を歩む伊東は、「石井均一座」「てんぷくトリオ」「ベンジャミン伊東（電線音頭）」など常にチャレンジングな笑いに身をささげ、今日まで日本人の心に潤いを届けている。「当時は“俺はいったい何をやっているんだ”という気持ちだったんですよ」と苦笑いしながら、全力で走ってきた半生を振り返る。一方でNHK朝の連続テレビ小説「おしん」の父親役やNHK大河ドラマ「平清盛」で演じた白河法皇などシリアスな演技でも脚光を浴びたが、自身のこだわりはあくまで「喜劇」にある。

「私は喜劇が一番上にあると思っている。平和な時代に、良くできた喜劇をお見せすることが最高のアクションだと信じています」と力説。「笑いというものは、時代を最も映すもの。“今”“現代”がないとダメなんです」と続け、この80年、どこかで紛争や戦争があって、なかなか訪れない平和にもどかしさも感じている。

「終戦から80年がたちましたが、地球がいくつあっても足りないくらいの核兵器が世界にある。“使うぞ、使うぞ”と、今の平和って際どいところで成り立っていますね。なんで為政者ってそうなっちゃうんでしょうか。あんなもの発明した人間がいることが腹立たしい。オッペンハイマーですか。あまりにもひどいものを作り、そして使いましたよ。トルーマン米大統領も」

6月に米寿を迎えた。頼もしい後輩たちの存在がうれしい。

「三谷幸喜という人が出てきたことによって私も変わりました。良くできた喜劇が最高ということは三宅裕司も心得ていて彼は最高のプロデューサーであり、作家であり、主演者です。佐藤B作も東京ヴォードヴィルショーという、あれだけの劇団を率いて今までやってきているのは凄いなあと感心します」

平和な世界に最高の喜劇を届けるのが理想。伊東の熱い思いが朽ちることはない。 （佐藤 雅昭）

◇伊東 四朗（いとう・しろう）本名・伊藤輝男（いとう・てるお）1937年（昭12）6月15日生まれ、東京市下谷区竹町（現・東京都台東区台東）出身の88歳。62年に三波伸介さん、戸塚睦夫さんと「てんぷくトリオ」を結成。70年代は小松政夫さんと組んだ「電線音頭」で一世を風靡（ふうび）。伊東四朗一座、熱海五郎一座、三谷幸喜氏脚本の「その場しのぎの男たち」など舞台も人気で、文化放送「親父・熱愛」（土曜後3・00）などラジオでも活躍。