夜空を彩る華やかな花火も、危険と隣り合わせであると思い知らされる事故が相次いでいる。

主催者や打ち上げ業者は、安全管理に万全を期してもらいたい。

４日に横浜市で開かれた花火大会で、海上の打ち上げ台船２隻が燃える火災が発生した。打ち上げ予定だった花火が次々と暴発し、台船に乗っていた作業員５人が、海に飛び込む事態となった。

兵庫県淡路市では３日、尺玉が打ち上げ用の筒の中で爆発した。筒の破片が飛び散り、別の花火の暴発を誘発する恐れがあった。

いずれも観客にけが人は出なかったが、事故を受けて途中で中止になった。再発防止に向けて、原因究明を急ぐ必要がある。

コロナ禍で開催見送りになっていた花火大会が各地で再開されている。これに伴い、花火の事故は昨年５０件、一昨年は６２件に上った。最も多いのは、下草などが燃える「火災」だ。

東京都板橋区で開かれた一昨年の花火大会では、仕掛け花火の火が河川敷の下草に燃え移り、約２０００平方メートルを焼いた。

花火の打ち上げは、自治体などの主催者が業者に委託する場合が多い。コロナ禍で大会が途切れ、技術や安全管理のノウハウが継承されなかった面もあるようだ。

近年は、大きな花火を短時間に続けて打ち上げるなど、豪華だがリスクも伴う演出が目立つ。主催者は安全対策を業者任せにせず、打ち上げ設備や防火体制を現場で確認するなど、チェック体制を強化することが求められる。

現場の安全管理が問われるケースは、花火大会に限らない。

埼玉県行田市では２日、下水道管の点検作業をしていた作業員４人がマンホールに転落して死亡した。４人は、硫化水素を吸い込んだ可能性があるが、転落を防止する安全帯や、酸欠を防ぐマスクを着用していなかったという。

基本的な作業手順が守られていなかったことになる。市が点検を発注した会社の安全管理に問題がなかったか警察が調べている。

国土交通省は全国の自治体に対し、下水道管点検時の安全確保を業者に徹底させるよう求めた。自治体も安全を守るための措置などについて情報を共有し、ともに安全対策の構築に努めるべきだ。

作業現場はどこも、人手不足が深刻だ。経験豊富なベテランの退職に伴い、人材の育成も課題となっている。事故が起きる背景に、こうした点も影響していないか、十分に検証することが重要だ。