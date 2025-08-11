既定の経費を削減せずに、膨張する国の予算をどうやって抑えるというのか。

各省庁は、必要な事業を精査しないままに予算を要求することがあってはならない。

政府は、来年度予算で各省庁が要求する際の目安となる概算要求基準を閣議了解した。各省庁が基準に従って８月末までに要求を出し、予算編成が本格化する。

物価高対策などの重要施策について、各省庁の判断で使い道を決められる公共事業などの「裁量的経費」を、前年度より２０％増額して要望することを認めた。

今年の特徴は、長年にわたって続けてきた既存経費の削減を前提とした仕組みを転換させたことだ。昨年までは、重要施策の特別枠として、裁量的経費を１０％減らせば削減額の３倍まで増額して要求できる仕組みを取ってきた。

経費削減を前提にするのは、デフレ時代の発想に基づく仕組みだとの声が与党で強まったことを受け、転換するのだという。

だが、国の財政状況をみれば、歳出抑制の仕組みをやめる余裕などないはずだ。当初予算は２０２３年度から３年連続で１１０兆円を上回り、国債発行残高は１１００兆円を超えている。

「金利のある世界」が到来し、国債の利払い負担は一段と重くなっていく。高齢化で社会保障費は増大の一途をたどっており、予算の制約は厳しくなるばかりだ。

コロナ禍で国の予算は膨れあがり、２３年には「平時に戻す」との方針を打ち出した。その方針はどこにいったのか。

概算要求基準はシーリング（天井）と呼ばれ、そもそも予算を抑え込むための仕組みだ。かつては、要求総額に上限を設けたり、公共事業費に３％減のマイナスシーリングをかけたりした時代もあった。役割の形骸化は甚だしい。

今回、重要施策については、金額を明示しない「事項要求」として認める対応を続けるという。

事項要求は、政策の内容や規模が見通せない場合の特例だ。コロナ禍以降、乱発される傾向が強まっており、要求額が実質的に「青天井」になる懸念は拭えない。

財務省は政策効果の低い事業を厳しく査定すべきだ。

参院選で衆参両院でともに少数与党となった。財源がないままの減税や消費減税、歳出拡大への圧力は強まっていくだろう。

物価高もあり、２４年度税収は５年連続で過去最高を更新した。だからといって歳出も増やせば、財政健全化は一向に進むまい。