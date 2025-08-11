家族の記憶＜１＞ドナルド・キーンと養子・誠己さん

太平洋戦争中、米海軍は日本語を使える語学将校を急いで養成した。

その数は約１２００人とされ、ドナルド・キーンさんもその一人だった。

「いざ日本と戦うことにはなったが、日本語の読み書きのできるアメリカ人は５０人くらいしかいないと聞いた」と、自伝に記している。

教師は日系２世

キーンさんは１９４２年２月、カリフォルニア大学バークレー校に開設された海軍日本語学校（４２年６月にコロラド大学ボルダー校へ移転）に入学した。教師の大半は、米国で生まれた日系２世だった。

生徒たちは、日本語漬けの生活を送った。週６日の授業は毎日、読書２時間、会話１時間、書き取り１時間。食事の時の会話も日本語で、日本の映画を観賞したり、童話を読んだりした。

戦争のために設立された学校だったが、キーンさんにとって「不思議なほど戦争に無縁」の楽園であった。「ひたすら日本語を覚えることに没頭できた。あんなに勉強を楽しんだことはない」と振り返っている。キーンさんは日本人に「敵」の感情を抱くことなく、日本映画の愁嘆場にもらい泣きし、チャンバラ映画に心を躍らせていた。

キーンさんは４３年１月、最優秀生として卒業式の総代を務め、日本語で告別の辞を述べた。海軍中尉に任官し、情報部の語学将校としてハワイに赴任した。

捕虜と交流

米海軍は、日系人に偏見と不信感を抱き、語学将校には全米の大学から優秀な白人を採用した。一方で米陸軍は、日本語のできる日系２世を語学兵として積極的に採用した。第２次大戦に従軍した日系米国人の歴史を伝える「ニセイベテランズレガシー」によると、日系語学兵は米陸軍情報部に所属し、約６０００人を数えたという。

ハワイに集められた陸海軍の語学将兵たちは、ホノルル市内にあった建物の同じ部屋で作業にあたった。日本軍の文書や日本兵の日記の翻訳などが任務だった。

日系２世の陸軍語学兵、チカラ・ドン・オカさん（２０１５年死去）は、当時のキーンさんを知る一人だ。自伝にこう書いている。

「海軍の将校はみな紳士だった。その中に、ドナルド・キーンがいた。物静かで、よく働く男だった」

キーンさんは１９４５年４月、沖縄で日系２世の語学兵を率い、日本兵に投降を呼びかける任務に従事したことがある。部下の一人に沖縄にルーツのある語学兵「次郎」がいて、沖縄戦の最中にもかかわらず、親戚宅で昼食を食べようと言い出した。キーンさんは次郎が探し出した親戚の家を訪ね、昼食をともにした。

ハワイで捕虜の尋問も担当したキーンさんは、捕虜たちと音楽や文学の話に興じ、捕虜の求めに応じて収容所で音楽会を開いたこともあった。

こうした日系２世や捕虜たちとの関わりは、キーンさんの日本への思いを一層深めることになった。

戦後の貢献

元語学将兵の中には、語学力を生かし、キーンさんと同様に戦後の日本社会に重要な貢献を果たした人物も少なくない。

ハワイの日本人捕虜収容所長だったオーテス・ケーリ（２００６年死去）は戦後、同志社大学教授を務めた。エドワード・サイデンステッカー（０７年死去）は、川端康成ら日本人作家の作品を翻訳し、川端のノーベル文学賞受賞に貢献したとされる。