¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂçºå¶Í°þ£Ï£Â¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¹â¹»µå³¦à£Ó£Î£Ó»þÂåá¤ÎÌäÂêÅÀ¡Ö¹âÌîÏ¢¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤òÇÄ°®¤¹¤Ù¤¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇË½ÎÏÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬½Ð¾ì¤òÅÓÃæ¼Âà¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤È£Ó£Î£Ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ£Ï£Â¤Ç¹â¹»Ìîµå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÅÄÃ¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ÎÅÄÃ¼ÎÉ´ð»á¡Ê£³£±¡Ë¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡£¹â¹»µå³¦¤¬Êú¤¨¤ë£Ó£Î£Ó»þÂå¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤Î½éÀï¤òÆÍÇË¤·¡¢Âè£¹Æü¤ËÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤È¤Î£²²óÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¿¦°÷¤Ë¤Þ¤Ç´í¸±¤¬ÇÈµÚ¡££Ó£Î£Ó¤ÎàË½Áöá¤¬¹ÎÍ¤òÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅÓÃæ¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ²Ö´¬Åì¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤·¤¿àÅÁÀâ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼áÅÄÃ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¡£¹âÌîÏ¢¤â£Ó£Î£Ó¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¼Âà¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¹âÌîÏ¢¤ÏÇÄ°®¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤ËÎÀ¤Ç¾åµéÀ¸¤Ë¤è¤ë²¼µéÀ¸¤Ø¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¡¢£³·î¤Ë¹âÌîÏ¢¤¬Åö³ºÀ¸ÅÌ¤Î¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö²ò·èºÑ¤ß¡×¤Î¤³¤È¤¬³«ËëÁ°¤«¤é£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÌîÏ¢¤ÏÈðëîÃæ½ý¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»ö¼Â¤Î·Ð°Þ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¹ÎÍ¤¬½éÀï¤òÆÍÇË¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¸µÉô°÷¤Î¡Ö¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¡×¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£³Ø¹»Â¦¤¬Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹âÌîÏ¢¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹âÌîÏ¢¤ÎÄ´ºº¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤òÁÛÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹âÌîÏ¢¤ÎÈ½ÃÇ¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë°Ñ¤Í¤ÆÇ¯¡¹´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤Î»þÂå¤ÏàË½ÎÏ°ìÈ¯¥¢¥¦¥Èá¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÐÊý¤ËÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬¶µ·±¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¼«³Ð¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤¿Ãí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÃ¼»á¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£º£²ó¤À¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤Æ½Ð¾ìÄä»ß¤ÏÅöÁ³¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ë¡¢£±²óÀï¤Ï½Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¸ÃÄË½¹Ô¤ÏÁ¼ÃÖ¤¬°ìÈÖ½Å¤¤¤È¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ý¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹âÌîÏ¢¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë£Ó£Î£ÓÉôÂâ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÉôÂâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤âÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¤ÆÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¾¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ëà£Ó£Î£Ó¥»¥ó¥¿¡¼á¤ß¤¿¤¤¤ÊÁë¸ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÈÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÍ¾·×¤Ê±ê¾å¤¬ËÉ¤²¤ë¡×¤È£Ó£Î£Ó¤Îà¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡´Øá¤¬É¬Í×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï£±²óÀï¤Î»î¹ç¸å¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿°°Àî»ÖÊ÷¤Îà°®¼êµñÈÝá¤Ë¤â¸ÀµÚ¡££±¡½£³¤ÈÇÔ¤ì¡¢Á´Áª¼ê¤¬À°Îó¤·¤Æ°§»¢¤·¤¿¤¬¡¢¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬°®¼ê¤ò¤»¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃ¼»á¤Ï¡Ö°®¼êµñÈÝ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±þ±çÃÄ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¸ò´¹¤À¤Ã¤Æ°°Àî»ÖÊ÷¤ÎÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È°®¼ê¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÂÐÀï¤¹¤ëÂ¦¤È¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤é¤¬¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ°®¼ê¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬à°®¼êµñÈÝá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤«¡ÄÌÌÅÝ¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡×¤Èà°½Û´Äá¤òÃ²¤¤¤¿¡£