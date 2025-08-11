家族の記憶＜１＞ドナルド・キーンと養子・誠己さん

史上最多の犠牲者を出した第２次世界大戦が終結して間もなく８０年となる。

戦争体験者が年を追うごとに減っていく中、最も身近な存在である家族は体験者の生きざまや思いをどのように受け止め、語り継ごうとしているのか。家族に刻まれた戦争の記憶をたどる。

◇

「お父さんの大好きだったハワイの海です。安らかにお眠りください」

米国出身の日本文学研究者だったドナルド・キーンさん（２０１９年、９６歳で死去）の養子、キーン誠己さん（７５）はそう言って、キーンさんの遺灰をホノルル沖に浮かぶヨットから海に流した。今年６月６日午後０時１９分。手のひらにのるくらいの遺灰の入った紙容器は、赤や白の花びらとともに、コバルトブルーに輝く海面を遠ざかっていった。

日米両国の真ん中に位置するハワイは、キーンさんが日本への関心を深めたゆかりの地だ。誠己さんはここで父を弔いたいと願った。

源氏物語

キーンさんは、日本文学を海外に広く紹介し、谷崎潤一郎や三島由紀夫ら著名な作家と親交を結んでいたことで知られる。

米ニューヨークで生まれ育ったキーンさんと日本文学の出会いは、コロンビア大学文学部在学中の１９４０年、書店でアーサー・ウェイリー訳の源氏物語を手にとった時だった。当時、すでに欧州で第２次世界大戦が始まっていた。憂鬱になったキーンさんは、戦争の描かれていない源氏物語の世界に親しみ、心の安寧を覚えるようになった。

大学４年の４１年、今度は母国アメリカと日本の戦争が始まった。「わが身に降りかかる大難」（自伝）を予感したキーンさんだったが、米海軍が敵国の情報を知るために日本語学校を開設したことを知り、志願する。キーンさんにとって日本語の学習は「一番好きな道」であっただけでなく、銃を持って戦場で殺し合う必要のないことも大きかった。

１１か月間の日本語の特訓を受けたキーンさんは、米海軍語学将校として、ハワイを拠点として戦場から集められた様々な日本軍の資料の翻訳に従事した。戦死した日本兵が残した日記を読み、その文学性の高さに「さすがは平安期からの日記文学の国だ」と感じ入ったこともあった。こうした日記などをいつか遺族に戻したいと思ったが、「不要」と判断した上官に廃棄されてしまった。誠己さんによると、キーンさんはこれを後々まで残念がっていた。

目の当たりにした特攻

ワイキキビーチ北方にあるハワイ大学マノア校。広いキャンパスに熱帯樹が茂り、鳥がさえずる。

キーンさんは戦時中、軍務の傍らここに通い、日系１世の上原征生さん（１９９８年死去）による日本文学の講義を受講した。学生時代に親しんだ源氏物語を再読したり、菊池寛の小説「勝敗」の感想文を日本語で書いたりした。キーンさんに詳しい同大図書館の中村充孝・日本研究司書は「若い米軍人の熱意に上原先生も心を打たれたのでは」と言う。

だが、キーンさんは戦時中にのどかな毎日を送っていたわけではない。軍人として苛烈な戦場も経験している。

戦争末期の４５年３月、キーンさんは輸送船に乗り沖縄へ向かっていた。いよいよ上陸しようとする時、上空に日本軍の特攻機が現れた。デッキにいたキーンさんは緊張で体が動かなくなり、何も考えられなくなってしまった。近づいてくる特攻機の操縦士と「間違いなく目があった」と感じた直後、特攻機は船のマストにぶつかり海に落ちた。

４３年５月には、日本軍が全滅したアリューシャン列島・アッツ島の戦いにも参加している。ここで初めて人間の死体を目にした。

日本軍には捕虜になることを拒んで自殺を選ぶ将兵も多かった。「なぜ日本兵は最後の手りゅう弾をアメリカ兵に向かって投げずに、自分を殺すことに使ったのだろうか」。キーンさんは当時を回想し「哀れが先に立ってならなかった」と誠己さんに語っている。

戦後、キーンさんは「戦争は絶対に反対」と公言するようになる。テレビで戦争のドキュメンタリー番組を見ることすら避けた。「様々なことが思い出され、眠れなくなる」からだ。

誠己さんが黒い服を身に着けた時、キーンさんに「黒は全体主義やファシズムをイメージさせるから僕は嫌いです」と言われたことがある。それ以来、誠己さんは黒い服を着ないようになった。

「筋金入りの絶対平和主義者」

戦後、日米を行き来しながら日本文学の研究を続けていたキーンさんは、２００６年に人形浄瑠璃の三味線奏者であった誠己さんと知り合った。誠己さんは、毎月のように美術館や音楽会に同行するなどして交流を深め、独身だったキーンさんから「養子になってほしい」と言われるほど信頼されるようになった。

日本への永住を決意したキーンさんは１２年３月に日本国籍を取得。その直後、キーンさん８９歳、誠己さん６１歳の時に養子縁組した。２人は、キーンさんが１９年２月に死去するまで約７年間、ともに暮らした。

誠己さんは、キーンさんを「筋金入りの絶対平和主義者だった」と振り返る。そして、キーンさんを戦争嫌いにした原点は、米海軍語学将校として勤務していたハワイにあると考えている。今年６月にハワイの海で散骨するにあたり、島内で父の足跡を訪ね歩いた。

記念館拒む

「ハワイを訪れるアメリカ人は、ビーチよりも先にここに来ます」

日本軍の真珠湾攻撃を記念した「パールハーバーナショナルメモリアル」でガイドが語る。「多人種国家のアメリカで、国民の団結を確かめる象徴的な場になっています」

来場者はまず、真珠湾攻撃をまとめた１５分ほどの映像を見なくてはならない。開戦時の日本の状況、真珠湾攻撃の被害、そして太平洋戦争が米国にとって正義の戦争であったこと――。米国人の来場者は静かに映像を見つめていた。

メモリアル内の「アリゾナ記念館」は、真珠湾攻撃で沈んだ戦艦アリゾナの犠牲者１０００人超の慰霊碑だ。海に沈む同艦の真上に建設され、壁には犠牲者の氏名が刻まれている。

誠己さんは１０年ほど前、キーンさんとハワイを訪れた際、ここを見学しようと誘ったが断られたという。理由は言わなかった。

誠己さんは今回の訪問で、犠牲者名が並ぶ壁を見つめながら、キーンさんがよく語っていた言葉を口にした。

「意味のある戦争なんて一つもない」

不幸を超えて

「ヘンリーとドナルドは仲が良くて、我が家で一緒にお酒を飲み、シーバスリーガルのボトルを一晩で空にしていましたよ」

ホノルルの老人ホームで、日系２世の語学兵だったヘンリー・ヨコヤマさん（２００５年死去）の妻、マージーさん（９７）が誠己さんと１０年ぶりに再会の握手を交わし、キーンさんとの思い出を語った。

キーンさんとヨコヤマさんは戦時中、ともにハワイで日本軍の資料の翻訳に従事した。キーンさんの遺灰をハワイの海にまくことを提案したのはマージーさんだった。

戦後、コロンビア大学で教べんを執り、日米を往復する生活を始めたキーンさんは、当時の飛行機がハワイで給油する必要もあってしばしばヨコヤマさん宅に滞在した。子どもたちには「ドナルドおじさん」と慕われた。

パンチボウルと呼ばれるすり鉢状の火口の跡に米国立太平洋記念墓地がある。ヨコヤマさんはここに眠る。墓地からはホノルルの街と太平洋を見渡すことができる。誠己さんはこの海でキーンさんの散骨を済ませた。海の先には日本がある。

キーンさんは誠己さんに、「戦争は不幸だった。でも、戦争があったから日本への関心と理解が深まった一面もある。互いをよく知れば、戦争は避けられる」と語っていたという。

父の足跡を追った誠己さんは言う。

「父は、嫌悪した戦争の暗い時代よりも、戦後築いてきた日米の新しい平和の時代を見つめていたかったのではないでしょうか」