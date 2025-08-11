関西ジュニアの5人が『24時間テレビ48』のytvサポーターに就任！ytv司会はミルクボーイと黒木千晶アナ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『24時間テレビ』を観ていると、学校では学べないことが学べるように感じていたので、僕たちも画面を通してそのような部分を伝えていきたいです」（西村拓哉）

『24時間テレビ48』の読売テレビの出演者が決定。司会を6年連続の番組出演となるミルクボーイと黒木千晶アナウンサーが、ytvサポーターを関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜（「崎」は、たつさきが正式表記）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎の5人が務めることが発表された。

2025年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。差別、貧困、格差などの問題の根底にあるのは、他人への無関心ではないか？そこで、まずは自分の周りの人が抱えている様々な問題を「知って」、そして、生きづらさを抱える人々の取材を通して、その方々の想いを「教えてもらう」。そんな互いの理解を深めるきっかけとなるような『24時間テレビ』が放送される。

番組情報

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

【番組テーマ】

あなたのことを教えて

【関西ローカル枠 出演者】

ytv司会：ミルクボーイ（駒場孝・内海崇）、黒木千晶（ytvアナウンサー）

ytvサポーター：西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎（関西ジュニア）

【関西ローカル枠テーマ】

もっと知って！関西の“アイ”～それぞれでええねん～

読売テレビ『24時間テレビ-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/24h/

日本テレビ『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

ジュニア OFFICIAL SITE

https://jr-official.starto.jp/