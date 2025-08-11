【ワシントン＝中根圭一】米電力大手コンステレーション・エナジーのクアッドシティーズ原子力発電所（イリノイ州）で２０２３年、炉内にある核燃料の冷却水が流出したトラブルがあったにもかかわらず、米原子力規制委員会（ＮＲＣ）に虚偽の報告がなされたとして、ＮＲＣが同社に行政処分を行ったことがわかった。

ＮＲＣは同社について、虚偽報告など計６件の違反を確認している。行政処分にあたる「確認命令」を今年７月１６日付で出し、再発防止を求めた。

ＮＲＣによると、核燃料交換のため運転停止中だった２３年３月、運転員が手順書を無視して１号機の原子炉の弁を開けたまま作業し、冷却水約４・５トンが炉外に流れ出た。現場責任者は上司からの叱責（しっせき）を恐れて運転日誌に記録せず、ＮＲＣには「ホースの損傷が原因」と偽って報告した。

冷却水の流出は６分後に止まったものの、その後９分続けば、冷却水の水位が核燃料の上端まで低下する恐れがあったという。米政策研究機関「憂慮する科学者同盟」のエドウィン・ライマン博士は声明で、「炉心損傷になる大事故の前兆だった」と指摘している。