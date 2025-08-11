¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡¡EVIL¤ÎàÀµ¡¹Æ²¡¹á¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì½ªÀï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î£Ç£±¸ø¼°Àï¤¬¤³¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¡Ä²ù¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£±£°Æü·²ÇÏÂç²ñ¤Î£Á¥Ö¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ë£µÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢ÌµÇ°¤Î½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Î£Ç£±¡£ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤ÎÁê¼ê¡¦£Å£Ö£É£Ì¤Ï¤½¤Î°ÎÂç¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤«¡¢ÀïÁ°¤«¤é¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡×¤Î¾¡Éé¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ïº£Âç²ñ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤ä¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤òÏ¢¤ì¤º°ì¿Í¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¡£Ãª¶¶¤â¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£±£°Ê¬²á¤®¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò²óÈò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ì¤ÈÅì¶¿¤¬²ÖÆ»¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÃí°Õ¤¬¾ì³°¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Ãª¶¶¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¹¶·â¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£³¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·èÃå¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢Ãª¶¶¤è¡£Á´Éô¥¦¥½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¥Ð¡¼¥«¡ª¡¡¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Á¡×¤ÈÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÝ¤ì¤³¤ó¤ÀÃª¶¶¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤¬¤³¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¡Ä²ù¤·¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤«¡¢¤â¤¦²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç£Ç£±¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤Ü¤¦¤¼¤ó¼«¼º¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡Ö¥ï¥¬¥Þ¥Þ¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£Ç£±¡¢½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î£Ç£±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃª¶¶¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ê¤é¡¢£Ç£±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡££Ç£±Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡££É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤ËÀÚâøÂöËá¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÎòÂåºÇÂ¿£²£³²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÄÌ»»£±£°£±¾¡£·£³ÇÔ£¸Ê¬¤±¤È¤¤¤¦ÈæÎà¤Ê¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿°ïºà¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£