ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡Ê30¡Á31Æü¡Ë¤ÇÂçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Êytv¡ËÈ¯¤Îytv¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¡¢ÅèùõÅÍ°¡¡¢°ËÆ£ÆÆ»Ö¡¢ÃÓÀîÐÒ´õÌï¡¢³Ñ¿ÂÂÀÏº¤Î5¿Í¤¬½é¤á¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£10Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÈÌ³¤á¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢¦À¾Â¼ÂóºÈ¡¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤ÆËèÇ¯¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤êÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ytv¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¾Ð¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£A¤§¡ªGroup¤µ¤ó¤Ë¤â¤¹¤°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥í¥±¤Ë¤â¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï´ØÀ¾¤«¤é¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÁ´¹ñ¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤Î5¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¢¦ÅèùõÅÍ°¡¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤µ¤ó¤äA¤§¡ªGroup¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÍ¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ëº£Ç¯¡¢ytv¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤òËÍ¤¿¤Á¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤äÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤ÈËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥±¤Ë¤â¹Ô¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤¹¤ëÊý¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤Ç¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦°ËÆ£ÆÆ»Ö¡¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï¤¤¤Ä¤â´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁö¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼èºà¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ÃÓÀîÐÒ´õÌï¡¡ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ytv¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³Ñ¡Ê¿ÂÂÀÏº¡Ë¤È¡Ê°ËÆ£¡ËÆÆ»Ö¤ÈËÍ¤Î3¿Í¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ÆÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÈÖÁÈ¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¼èºà¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¦³Ñ¿ÂÂÀÏº¡¡½¢Ç¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ð´é¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£