º£ËÒµ±Î°¡¢DION¡¢°æß·Í¦µ®¤¬ÎáÏÂÈÇ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×Ä©Àï¡Ö·Î¸Å¤òÆ´¤ì¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ã¾ðÊóºÇÁ°Àþ¡§Ãæ¡ä
ÇÐÍ¥º£ËÒµ±Î°¡Ê¤Ò¤«¤ë¡á21¡ËDION¡Ê24¡Ë°æß·Í¦µ®¡Ê32¡Ë¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖRe¡ÁÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤¬8·î20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îºî²È¡¢¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¤Î¾®Àâ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤¬Âêºà¡£²¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬25Ç¯¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦if¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£½Ð±é¤¹¤ë3¿Í¤¬¡¢ºÂÃÌ²ñ¤ÇÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ú³ùÅÄÎÉÈþ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ý¡Ý2¿Í¤ÎÂº·É¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï
DION¡¡µ±Î°¤Ï¸«¤Æ¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÈà¤ÎÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°æß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¤»¤ê¤Õ¤¬¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤Þ¤Í¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°æß·¡¡¸å¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡£
¡Ý¡Ý°æß·¤µ¤ó¤â2¿Í¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
°æß·¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤Î¿ô¤ä·Ð¸³¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤¬¤³¤ÎÇ¯Îð¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£DION¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤·Ð¸³¤·¤Æ¤ë»Ò¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢´Î¤Ã¶Ì¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ±Î°¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À21ºÐ¡£¿¤Ó¤·¤í¤¬Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢´û¤Ë¡ÊÉñÂæ¾å¤Ç¡Ë²¿¤«µ¯¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤ì¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
º£ËÒ¡¡¤½¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¡Ê°æß·¤µ¤ó¤È¡Ë¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËèÆü°ì½ï¤Ë·Î¸Å¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤·¤«¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë18ºÐ¤Î»þ¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¢¤È¡Ê°æß·¤µ¤ó¤Ï¡ËÁ´Éô¤ÎÌòÊÁ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÌò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£DION¤Ï½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿»þ¤¬½éÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Â¿Ê¬¡¢ËÍ¤º¤Ã¤È¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°æß·¡¡¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤À¤Í¡£
º£ËÒ¡¡¤º¤Ã¤È¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ª¤ì¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¡ÊÅö»þ¡¢·àÃæ¤Ç¡Ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ÇDION¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
DION¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¡£ËÍ¤â¤½¤³¤¬½éÉñÂæ¤Ç¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡Ý±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Í¥°ì¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß
º£ËÒ¡¡ËÍ¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡£²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÀ¸¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£
¡Ý¡ÝÃæÂ¼¤µ¤ó½Ð±é¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡×¤Ï07Ç¯ÊüÁ÷
º£ËÒ¡¡Ç¯¾¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡ª¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡¢¼Â²È¤Ë¡£
°æß·¡¡Ç¯¾¯¤µ¤ó¤Ã¤Æ²¿ºÐ¡©
º£ËÒ¡¡4ºÐ¤È¤«¡£¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡4ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ë¡£¤¨¡Á¡ª¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£²Î·Î¸Å¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤½¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÌò¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ä¤ó¤±¤ó¤·¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»þ¤ËÉÝ¤½¤¦¤ÊÊý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ°ì½Ö¿È¹½¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£Ä¶Í¥¤·¤¤¤·¡¢¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿ÆÀÌ¤Î·»¤Á¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤¢¡¢Ìò¼Ô¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÏÅö»þ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³Í¥°ì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¤ò¤¹¤´¤¯¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤Í¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡ÝDION¤µ¤ó¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó±é½Ð¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤È´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é
DION¡¡º£²ó¤¬3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ì¤µ¤ó¤ò¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£±é½Ð²È¤ÎÃæÂ¼Í¥°ì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¤¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÊý¸þÀ¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£1Êâ´Ö°ã¤¨¤Æ¤âµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡Ý°æß·¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬
°æß·¡¡¼Çµï¤ò¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£±é¼Ô¤Ç±é½Ð²È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë1¤ÄÁÈ¤à¤Ë¤·¤Æ¤â±é¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉôÊ¬¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤âÍ¥°ì¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î»þ¤Ï1¡Á2»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë1¥«·î¤¬¤Ã¤Ä¤ê·Î¸Å¡¢ËÜÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ã²¼¤ËÂ³¤¯¡ä
¢¡¡ÖRe¡ÁÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×musical¡¡¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¤Î¾®Àâ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤¬Âêºà¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëºîÆ»Íº»á¤¬µÓËÜ¡£±é½Ð¤ÏÇÐÍ¥ÃæÂ¼Í¥°ì¡Ê37¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÖRe¡×¤Ë¤ÏÎáÏÂ¡¢¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¡ÖËÍ¡×¡Ê°æß·¡Ë¤¬À±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Êº£ËÒ¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¢¡º£ËÒµ±Î°¡Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë11·î20Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÉñÂæ¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖNO¡¦6¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖWIND BREAKER¡×¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿AB¡£
¢¡DION¡Ê¤Ç¤£¤ª¤ó¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë3·î2Æü¡¢·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÍã¤ÎÁÏÀ¤µ¡×¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖSing with me¡×¤Ê¤É¡£Íè½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×½Ð±é¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£
¢¡°æß·Í¦µ®¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¤¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë11·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡¢¡ÖROCK MUSICAL BLEACH¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Õ¥é¥¬¥ê¥¢¥á¥â¥ê¡¼¥º¡×¡¢DMM TV¡Ö¥¥ß¤Ë¿Æ¤Î»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ý¥µ¥ìÉ×¤ÎÅ¥¾ÂÉÔÎÑ¿Æ¸¢ºÛÈ½¡Ý¡×¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿A¡£