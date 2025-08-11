漫画「今日からはじめる山登り」を手にポーズを取るじゅごん大輔さん＝４月２７日、表丹沢の木ノ又小屋

これから登山を始めたい人や初心者に山登りの魅力を伝えようと、厚木市在住の新人漫画家、じゅごん大輔さんが筆を振るっている。登山歴７年の作者が経験ゼロから登山にはまっていく姿を“オタク目線”で描いた「今日からはじめる山登り」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）などの作品を発表した。１１日は「山の日」。幾多の失敗やトラブルも赤裸々に紹介し、「安全で楽しい山登りに役立ててほしい」と願っている。

昨年出版された「今日から─」は、キャンプアニメの影響を受けて登山デビューした「インドア系のオタク」のじゅごんさんの１年間にわたる自叙伝。東京・高尾山で山登りに魅了され、縦走や山小屋泊、テント泊へとステップアップする姿を表丹沢（秦野市）や北アルプスなどを舞台にコミカルに描いている。

綿のシャツを着たことで汗冷えに苦しんだり、山中でトイレの場所が限られていたりと、自ら体験した失敗の数々を紹介しているのが目を引く。「トラブルは経験しないと分からない部分が多い。主人公を通して疑似体験できるのは漫画ならではの表現」とじゅごんさん。

表丹沢・塔ノ岳で荒天のため撤退した際の状況を丁寧に描写するなど、命を守るために下山を決断することの大切さも盛り込んだ。地図でのコース紹介をはじめ、装備や服装といった持ち物リスト、「安全登山のための鉄則」などの実用情報も充実している。

「漫画家として壁を感じていた時に、山登りに出合ったことで救われた」。登山の漫画といえば命懸けで緊張感に包まれるハードな作品が多い中、山登りの魅力を多くの人たちに伝える漫画を描いていこうと決めたという。