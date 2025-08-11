º£ËÒµ±Î°¡¢DION¡¢°æß·Í¦µ®¤¬ÎáÏÂÈÇ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×½Ð±é¡Ö°¦¾ð¡×¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¡Ö¤Ê¤¼¡×ÂçÀÚ¤Ë
ÇÐÍ¥º£ËÒµ±Î°¡Ê¤Ò¤«¤ë¡á21¡ËDION¡Ê24¡Ë°æß·Í¦µ®¡Ê32¡Ë¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖRe¡ÁÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤¬8·î20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îºî²È¡¢¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¤Î¾®Àâ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤¬Âêºà¡£²¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬25Ç¯¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦if¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£½Ð±é¤¹¤ë3¿Í¤¬¡¢ºÂÃÌ²ñ¤ÇÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ú³ùÅÄÎÉÈþ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ý¡Ý¸¶ºî¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÀâ¤¬ÍÌ¾¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï
°æß·¡¡¤³¤ì¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤µ¤âÅöÁ³¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÂçÀÚ¤â¤¢¤ë¤Î¤è¡£¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡Ö°¦¾ð¡×¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¡¢30ºÐ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤äÍ§Ã£¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍèÌµ¾ò·ï¤Ç°¦¾ð¤òÃí¤¬¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¸åÇÚ¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡£
Îã¤¨¤ÐÀèÇÚ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤é¤Þ¤º¤ªÎé¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡²ñ¤Ã¤¿¤é¸ýÆ¬¤Ç¤â¸À¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸¤Êý¤â»×ÁÛ¤â°ã¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Ï·ù¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¡£ÂÐ²Á¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤À¤á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ËÍ¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢´²Âç¤Ç¿Í¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÀ¸¤Êý¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À°¦¾ð¤Î¡Ö¤¢¡×¤Î»ú¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢30Ä¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡£
¡Ý¡Ý¼ñÌ£¤Î¡Ö¼Ì¿¿¡×¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÊª¤òÀÚ¤ê¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ò¼Ì¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
°æß·¡¡µ±Î°¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢¤¦¤½¤Ä¤«¤Ê¤¤»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥á¥é¸þ¤±¤ë¤È¤¹¤Ã¤´¤¤°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Á°¸å5ÉÃ¤¯¤é¤¤¤¢¤ëÃæ¤Î¡¢¤³¤³¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ò»£¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤5ÉÃ´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡Ý¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï
DION¡¡¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
º£ËÒ¡¡º£¤ÎÏÃ¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö°æß·¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Öº£ËÒ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á´Éô¡¢ËÍ¤Î10Âå¤Î¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æß·¡¡Ã£´Ñ¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£
º£ËÒ¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¡¢²¿¤À¤í¤¦¡£¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¡ª19ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÄ¹¤¤ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¡Ö¿Í¤ÏÊ¹¤Êý¤¬9³ä¡×¤Ã¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤³¤³1¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°õ¾ÝÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¥«¥Õ¥§¤ËÌá¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´ã¶À¤È¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡Ý¡Ý·Á¤«¤éÆþ¤ë
º£ËÒ¡¡¤¹¤´¤¤·Á¤«¤éÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡£¤½¤ÎÍâ½µ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ê°æß·¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤È¡Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤È°Õ¸«¤¬°ã¤¦¿Í¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿Í¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤¬°ì»þ´ü¡¢¤³¤ì¡Ê¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤Ç¤â¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£SNS¤Ç¤â¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¤³¤È¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ð¥Ã¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤é¤·¤¤¤è¡£
°æß·¡¦DION¡¡¤Ø¡Á¡£
DION 2¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¸À¤¦¤È¡Öµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¡£ÃÎ¼±Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Î¡¢¤Ê¤¼¶õ¤ÏÀÄ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¼¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÆü¡¹¡¢¿·Á¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¹¹ð¤Ï¤³¤Î¿§¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡Ý´Ñ·à¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø
°æß·¡¡Æ±¤¸ºîÉÊ¤ò¿ôÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î3¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤â¤ê¤â¤ê¤Ë²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¿Ê¬º£¸å¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÏÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾¯¿Í¿ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î3¿Í¤Ï¤³¤ì¤Ã¤¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª
º£ËÒ¡¡3¿Í¤À¤±¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇËÍ¤é3¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤âºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DION 1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï2¿Í¤È¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¬¤Ã¤Ä¤êÍí¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤âÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ã½ª¤ï¤ê¡ä
¢¡¡ÖRe¡ÁÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×musical¡¡¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¤Î¾®Àâ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤¬Âêºà¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëºîÆ»Íº»á¤¬µÓËÜ¡£±é½Ð¤ÏÇÐÍ¥ÃæÂ¼Í¥°ì¡Ê37¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÖRe¡×¤Ë¤ÏÎáÏÂ¡¢¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¡ÖËÍ¡×¡Ê°æß·¡Ë¤¬À±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Êº£ËÒ¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¢¡º£ËÒµ±Î°¡Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë11·î20Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÉñÂæ¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖNO¡¦6¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖWIND BREAKER¡×¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿AB¡£
¢¡DION¡Ê¤Ç¤£¤ª¤ó¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë3·î2Æü¡¢·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÍã¤ÎÁÏÀ¤µ¡×¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖSing with me¡×¤Ê¤É¡£Íè½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×½Ð±é¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£
¢¡°æß·Í¦µ®¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¤¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë11·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡¢¡ÖROCK MUSICAL BLEACH¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Õ¥é¥¬¥ê¥¢¥á¥â¥ê¡¼¥º¡×¡¢DMM TV¡Ö¥¥ß¤Ë¿Æ¤Î»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ý¥µ¥ìÉ×¤ÎÅ¥¾ÂÉÔÎÑ¿Æ¸¢ºÛÈ½¡Ý¡×¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿A¡£